Παπαθανάσης: Αύξηση 250 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό για νέες τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ανακοίνωσε την αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, κατά 250 εκατομμύρια ευρώ.

Η αύξηση των πόρων κρίθηκε απαραίτητη λόγω του υψηλού αριθμού και της εξαιρετικής ποιότητας των υποβληθεισών προτάσεων. Με τη νέα αυτή ενίσχυση, η χρηματοδότηση θα καλύψει πλέον περισσότερο από το 68% των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί.

Μέχρι την ανακοίνωση της αύξησης, είχαν εγκριθεί 3.313 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 1,09 δισ. ευρώ. Με την πρόσθετη χρηματοδότηση, ο αριθμός των επιδοτούμενων σχεδίων αναμένεται να ξεπεράσει τα 4.600, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων επενδύσεων θα προσεγγίσει τα 1,6 δισ. ευρώ.

Συνολικά έχουν υποβληθεί 6.669 αιτήσεις χρηματοδότησης από όλη την ελληνική επικράτεια.

Ο Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε σχετικά: «Η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδει η Κυβέρνηση στη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Πολύ περισσότερο στον Τουρισμό που αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια με στόχο κάθε ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους να λειτουργήσει προς όφελος της ανάπτυξης, για το περαιτέρω κλείσιμο του επενδυτικού κενού, για τη δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, τελικά για την σταθερή και μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων».

Η δράση στοχεύει στην ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων μικρομεσαίου μεγέθους, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και συμβάλλοντας στη συνολική οικονομική ανάπτυξη.

