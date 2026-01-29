Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση 23 εκατ. ευρώ από ΕΣΠΑ για Μονάδες Υποστήριξης Φοιτητών

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης υπέγραψε απόφαση ένταξης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στη δράση «Υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητριών και φοιτητών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας», με χρηματοδότηση 480.000 ευρώ από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 23.040.000 ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση των Μονάδων Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας. Σύμφωνα με την απόφαση, έχουν ήδη ενταχθεί 22 ΑΕΙ, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των δύο τελευταίων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι Μονάδες Υποστήριξης Φοιτητών αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες:

Υποστήριξη της διεξαγωγής πρακτικής άσκησης φοιτητών

φοιτητών Ενίσχυση της διασύνδεσης φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας

φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας Ιχνηλάτηση αποφοίτων σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.)

αποφοίτων σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) Σύνταξη τακτικών εκθέσεων, εκπόνηση μελετών και τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις δραστηριότητες αυτές

Παρακολούθηση της επίτευξης στόχων των εμπλεκόμενων μονάδων του ΑΕΙ

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες του υπουργείου για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων πτυχιούχων, μέσω βελτίωσης των υπηρεσιών σταδιοδρομίας και πρακτικής άσκησης στα πανεπιστήμια, με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+).

