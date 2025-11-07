Παπαθανάσης: Διαθέσιμα νέα δάνεια 780 εκατ. για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπέγραψε τροποποιητική απόφαση που προβλέπει αύξηση των πόρων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) κατά 200 εκατ. ευρώ, με στόχο την περαιτέρω στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την ευκολύτερη πρόσβαση των ΜμΕ σε τραπεζική χρηματοδότηση. Η επιπλέον ενίσχυση κατανέμεται εξίσου στα δύο σκέλη του προγράμματος – το Ταμείο Δανείων και το Ταμείο Εγγυοδοσίας – προσθέτοντας 100 εκατ. ευρώ σε κάθε ένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου.

Με αυτή την εξέλιξη, το Ταμείο Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επανεκκινεί τη λειτουργία του και από σήμερα, 7 Νοεμβρίου 2025, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και τραπεζικά κεφάλαια, επιτρέπει πλέον τη χορήγηση νέων δανείων συνολικής αξίας 780 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 240 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσα το Ταμείο Δανείων και 540 εκατ. ευρώ το Ταμείο Εγγυοδοσίας μέσω μηχανισμών μόχλευσης.

Η απόφαση έρχεται μετά την ταχεία απορρόφηση των υφιστάμενων πόρων, με τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης να φτάνουν τα 700 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας, που παραμένει σε συνεχή λειτουργία, ενισχύεται περαιτέρω, βελτιώνοντας τις δυνατότητες εγγύησης για ΜμΕ και διευρύνοντας την πρόσβαση σε δανεισμό από συνεργαζόμενες τράπεζες.

Το Ταμείο Δανείων παρέχει δάνεια με ευνοϊκούς όρους: το 40% του ποσού χορηγείται άτοκα, ενώ στο 60% επιδοτείται το επιτόκιο κατά 3% για τα δύο πρώτα έτη, μειώνοντας συνολικά το κόστος έως και 70%. Τα επενδυτικά δάνεια έχουν διάρκεια 5-12 ετών με χάρη έως 24 μήνες, ενώ τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης 2-5 ετών με χάρη έως 12 μήνες (μόνο τόκοι).

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας καλύπτει πιστωτικό κίνδυνο με εγγυήσεις 70-80% για επενδυτικά δάνεια (10.000-10 εκατ. ευρώ) και δάνεια κίνησης (10.000-500.000 ευρώ), χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για ποσά έως 50.000 ευρώ. Προσφέρει επίσης επιδότηση επιτοκίου 2% για δύο έτη σε Αττική και Νότιο Αιγαίο, και 3% στις υπόλοιπες περιφέρειες.

Ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε: «Η στήριξη επενδύσεων και επιχειρηματικότητας αποτελεί πυλώνα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παίζει κεντρικό ρόλο, με δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ που ξεπερνούν τα 1,9 δισ. ευρώ, πάνω από 90% σε ΜμΕ με κύκλο κάτω από 10 εκατ. ευρώ και λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Αυτή η αύξηση καλύπτει το επενδυτικό κενό της κρίσης, ενισχύοντας ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα και θέσεις εργασίας».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



