Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ ο αγωγός φυσικού αερίου προς Δυτική Μακεδονία

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 η κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 188.341.603,94 ευρώ, με δημόσια δαπάνη 84.311.895 ευρώ.

Ο αγωγός μήκους 157 χιλιομέτρων θα ξεκινά από τα Τρίκαλα Ημαθίας και θα καταλήγει βόρεια της Πτολεμαΐδας. Περιλαμβάνει:

Κλάδο σύνδεσης με τον Μετρητικό Σταθμό Καρδιάς

Κλάδους για τους Μετρητικούς/Ρυθμιστικούς Σταθμούς Άσπρου Σκύδρας και Περδίκκα Εορδέας

Κλάδο τροφοδοσίας Βέροιας και Νάουσας

Προβλέψεις για μελλοντικές επεκτάσεις

Σταθμό Μέτρησης Καρδιάς για την τηλεθέρμανση Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 2023-2032 και αποτελεί τον πρώτο αγωγό μεταφοράς υψηλής πίεσης στην Ελλάδα –και έναν από τους πρώτους στην Ευρώπη– σχεδιασμένο για λειτουργία με έως 100% υδρογόνο («hydrogen ready»). Είναι μέρος του European Hydrogen Backbone, της ευρωπαϊκής υποδομής υδρογόνου για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ.

Δικαιούχος του έργου ορίστηκε ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ.

