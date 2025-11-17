Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ ο αγωγός φυσικού αερίου προς Δυτική Μακεδονία

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 188.341.603,94 ευρώ, με δημόσια δαπάνη 84.311.895 ευρώ.

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ ο αγωγός φυσικού αερίου προς Δυτική Μακεδονία
17 Νοέ. 2025 10:53
Pelop News

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 η κατασκευή αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 188.341.603,94 ευρώ, με δημόσια δαπάνη 84.311.895 ευρώ.

Ο αγωγός μήκους 157 χιλιομέτρων θα ξεκινά από τα Τρίκαλα Ημαθίας και θα καταλήγει βόρεια της Πτολεμαΐδας. Περιλαμβάνει:

  • Κλάδο σύνδεσης με τον Μετρητικό Σταθμό Καρδιάς
  • Κλάδους για τους Μετρητικούς/Ρυθμιστικούς Σταθμούς Άσπρου Σκύδρας και Περδίκκα Εορδέας
  • Κλάδο τροφοδοσίας Βέροιας και Νάουσας
  • Προβλέψεις για μελλοντικές επεκτάσεις
  • Σταθμό Μέτρησης Καρδιάς για την τηλεθέρμανση Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 2023-2032 και αποτελεί τον πρώτο αγωγό μεταφοράς υψηλής πίεσης στην Ελλάδα –και έναν από τους πρώτους στην Ευρώπη– σχεδιασμένο για λειτουργία με έως 100% υδρογόνο («hydrogen ready»). Είναι μέρος του European Hydrogen Backbone, της ευρωπαϊκής υποδομής υδρογόνου για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ.

Δικαιούχος του έργου ορίστηκε ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ΑΕ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:09 Η Πάτρα στο τιμόνι της κρουαζιέρας – Συνέδριο για τη νέα εποχή του θαλάσσιου τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα
13:04 Γηροκομείο της φρίκης στην Κυψέλη: Ελλείψεις ακόμη και σε σαπούνια και πάνες – Εργαζόμενοι μιλούν για εγκατάλειψη
13:00 Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο: Γραφειοκρατία, ΣτΕ και τοπικές αντιδράσεις – Οι «εξετάσεις» της Πολιτείας
12:59 Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα – Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ
12:52 ΝΟΠ :Με πυρετό έπαιξε ο Σέρβος
12:51 Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή
12:49 Κομισιόν: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το 2025 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία
12:45 Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες για ναρκωτικά και οπλοκατοχή
12:42 «Ένα λουλούδι για τη μνήμη»: Πλήθος στο Πολυτεχνείο 52 χρόνια μετά – Αυστηρά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας
12:38 Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό – Η Ελλάδα αποκτά 4η φρεγάτα Belharra με βαλλιστικούς πυραύλους
12:29 Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»
12:26 Πάτρα: 15χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – 13χρονος συνοδηγός, σύλληψη και για τη μητέρα
12:21 Αγρίνιο: 17χρονη λιποθύμησε από αλκοόλ – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:16 Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα – 48 ώρες με βροχές και καταιγίδες, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
12:07 Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται η Πατρών–Πύργου – Παρών στα εγκαίνια ο Μητσοτάκης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς
12:00 Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το… τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό – «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους
12:00 Πάτρα: Σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση των 12 συμβασιούχων της ΔΕΥΑΠ
11:53 Ιστορική η «τεσσάρα» που δέχθηκε η Παναχαϊκή
11:50 «Το μυστικό της ευτυχίας»: Μια βραδιά για γονείς και παιδιά από τη «Διέξοδο» Αιγίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ