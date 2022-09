Παραγουάη: Μεγάλη φωτιά με ένα νεκρό στην εθνική εκλογική αρχή – Καταστράφηκαν 8.500 ηλεκτρονικές κάλπες ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες (29/9) στα κεντρικά γραφεία της εθνικής εκλογικής αρχής της Παραγουάης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας εργαζόμενος. 80.000 ηλεκτρονικές κάλπες καταστράφηκαν, όπως και μεγάλος όγκος υλικού, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η ομαλή διεξαγωγή των εσωκομματικών διαδικασιών για την ανάδειξη των υποψηφίων για την προεδρία στις 18 Δεκεμβρίου και των ίδιων των εκλογών στις 30 Απριλίου 2023.

Τεράστια στήλη πυκνού γκρίζου καπνού και φλόγες υψώνονταν από την έδρα του Ανώτατου Εκλογοδικείου -Tribunal Superior de Justicia Electoral, TSJE- στην πρωτεύουσα Ασουνσιόν. Στο κτήριο, όπου εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι, αποθηκεύεται εκλογικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων ηλεκτρονικών καλπών και καταλόγων εγγεγραμμένων.

«Έχουμε υποστεί μεγάλη ζημιά. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε απολύτως τίποτα σχετικά με τα αίτια της φωτιάς» δήλωσε ο Χόρχε Μπογαρίν, στέλεχος του TSJE, σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο Έρμες Βίγια, αξιωματικός της πυροσβεστικής, επιβεβαίωσε πως βρέθηκε ένα πτώμα, ενώ αναζητείται ακόμη ένας άνθρωπος. H φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από 6 ώρες, με 300 πυροσβέστες να πέφτουν στη μάχη κατάσβεσής της.

Σύμφωνα με τον κ. Μπογαρίν η καταστροφή ενδέχεται να τροποποιήσει το εκλογικό χρονοδιάγραμμα. Πρόσθεσε ότι θα σχηματιστούν ειδικά κλιμάκια για να ερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και να υπάρξουν εγγυήσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών.

#Asunción #Paraguay🇵🇾- Fire erupts at the Superior Court of Electoral Justice building on Av. Eusebio Ayala in #Tembetary, reports of two people missing and up to 8,500 voting machines destroyed from flames (📹@sanlonewspy) pic.twitter.com/fihn9t9tnp

— CyclistAnons (@CyclistAnons) September 30, 2022