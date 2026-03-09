Παραίτηση στον ΕΟΔΥ: Ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλά για το επεισόδιο που οδήγησε στην αποχώρηση

Έντονες συζητήσεις προκάλεσε η παραίτηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να αποδίδει την εξέλιξη σε συγκεκριμένο επεισόδιο που σημειώθηκε εντός του Οργανισμού και όχι σε θεσμικές διαφωνίες ή συγκρούσεις για τον ρόλο των οργάνων διοίκησης.

Τις προηγούμενες ημέρες είχαν διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι η παραίτηση συνδέεται με ασάφειες αρμοδιοτήτων και διαφωνίες ανάμεσα στο Επιστημονικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, κάτι που, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, είχε δημιουργήσει κλίμα έντασης.

Ωστόσο, μιλώντας στο Action24, ο υπουργός Υγείας διέψευσε ότι η αποχώρηση οφείλεται σε τέτοιους λόγους.

«Έχει γίνει μία δύσκολη ιστορία εκεί. Πράγματι υπάρχει παραίτηση όχι για λόγους διαφωνίας, τα είχαμε βρει πριν από έναν μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη έπαιξε ένα περιστατικό ανάμεσα στον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, Χρήστο Χατζηχριστοδούλου, και μία υπάλληλο.

«Υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ του προέδρου και μιας υπαλλήλου, έχουν εκατέρωθεν κατηγορηθεί. Δεν μπορούσε να συνεχίσει την παρουσία του στον ΕΟΔΥ υπό αυτές τις συνθήκες, θα τα βρουν στα δικαστήρια, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία», σημείωσε ο υπουργός.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε τη διοίκηση για τη μέχρι σήμερα συνεργασία, τονίζοντας ότι τόσο ο κ. Χατζηχριστοδούλου όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο είχαν συμβάλει θετικά στη λειτουργία του Οργανισμού.

«Ο κ. Χατζηχριστοδούλου και το ΔΣ είχαν δουλέψει καλά για τον ΕΟΔΥ και θέλω να τους ευχαριστήσω. Δεν ήμουν παρών βέβαια στο επεισόδιο που έγινε με την υπάλληλο», ανέφερε.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις πολιτικές αντιδράσεις που προκάλεσε η υπόθεση, σχολιάζοντας ότι κόμματα της αντιπολίτευσης επιχείρησαν να αποδώσουν σε εκείνον ευθύνη για τις εξελίξεις.

«Βγήκαν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης να βρουν την ευκαιρία να κατηγορήσουν τον Γεωργιάδη, γιατί ως γνωστόν στην Ελλάδα για ό,τι γίνεται λάθος φταίει ο Γεωργιάδης», είπε χαρακτηριστικά.





