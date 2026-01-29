Παραλίες χωρίς δημοπρασία: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα στο gov.gr

Ποιοι μπορούν να αναλάβουν την αξιοποίηση παραλιών χωρίς δημοπρασία

29 Ιαν. 2026 11:14
Pelop News

Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στο gov.gr από τις 28 Ιανουαρίου 2026, για την υποβολή αιτήσεων παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας χωρίς ηλεκτρονική δημοπρασία. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (απόφαση 11996 ΕΞ 23-01-2026, ΦΕΚ Β’ 283/26-01-2026), με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια, ταχύτητα και μείωση γραφειοκρατίας στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Η απευθείας παραχώρηση (διάρκειας 1-3 ετών) επιτρέπεται μόνο σε νόμιμα λειτουργούσες γειτονικές (όμορες) επιχειρήσεις ή σωματεία, και συγκεκριμένα:

  • Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
  • Καταστήματα εστίασης
  • Αναγνωρισμένα ναυταθλητικά σωματεία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας με κωδικούς TAXISnet. Φέτος, λόγω έναρξης λειτουργίας, η προθεσμία παρατείνεται έως 15 Μαρτίου 2026 (κανονικά έως 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους). Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων (συντήρηση/αναβάθμιση), η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω email στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία.

Βήματα & απαιτούμενα στοιχεία/δικαιολογητικά στην πλατφόρμα:

  • ΑΦΜ, επωνυμία, email, αρμόδια κτηματική υπηρεσία, Περιφερειακή Ενότητα, εμβαδόν, σκοπός & διάρκεια παραχώρησης
  • Υπεύθυνη δήλωση (αίτηση-εξουσιοδότηση εκπροσώπησης για νομικά πρόσωπα)
  • Φορολογική ενημερότητα (εντός 30 ημερών)
  • Άδεια/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας ΔΟΥ & ΚΑΔ
  • Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη / τοπογραφικό διάγραμμα με οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας (από gov.gr «Θέαση ορθοφωτοχαρτών» ή ΕΨΠ)
  • Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού (ν. 1599/1986) για συνδρομή προϋποθέσεων

Μετά τον έλεγχο, γίνεται προέγκριση, ο αιτών πληρώνει το τίμημα εντός 10 ημερών (μέσω e-paravolo), υποβάλλει αποδεικτικό και η σύμβαση υπογράφεται ψηφιακά (με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή gov.gr). Η σύμβαση αναρτάται στη Διαύγεια.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις αλλαγές των τελευταίων ετών για μεγαλύτερη διαφάνεια (μετά το κίνημα της πετσέτας), με λιγότερο ανθρώπινο παράγοντα, γρήγορες καταγγελίες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.

