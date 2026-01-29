Παραλίες χωρίς δημοπρασία: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα στο gov.gr
Ποιοι μπορούν να αναλάβουν την αξιοποίηση παραλιών χωρίς δημοπρασία
Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία στο gov.gr από τις 28 Ιανουαρίου 2026, για την υποβολή αιτήσεων παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας χωρίς ηλεκτρονική δημοπρασία. Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (απόφαση 11996 ΕΞ 23-01-2026, ΦΕΚ Β’ 283/26-01-2026), με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια, ταχύτητα και μείωση γραφειοκρατίας στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Η απευθείας παραχώρηση (διάρκειας 1-3 ετών) επιτρέπεται μόνο σε νόμιμα λειτουργούσες γειτονικές (όμορες) επιχειρήσεις ή σωματεία, και συγκεκριμένα:
- Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
- Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
- Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
- Καταστήματα εστίασης
- Αναγνωρισμένα ναυταθλητικά σωματεία
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας με κωδικούς TAXISnet. Φέτος, λόγω έναρξης λειτουργίας, η προθεσμία παρατείνεται έως 15 Μαρτίου 2026 (κανονικά έως 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους). Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων (συντήρηση/αναβάθμιση), η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω email στην αρμόδια κτηματική υπηρεσία.
Βήματα & απαιτούμενα στοιχεία/δικαιολογητικά στην πλατφόρμα:
- ΑΦΜ, επωνυμία, email, αρμόδια κτηματική υπηρεσία, Περιφερειακή Ενότητα, εμβαδόν, σκοπός & διάρκεια παραχώρησης
- Υπεύθυνη δήλωση (αίτηση-εξουσιοδότηση εκπροσώπησης για νομικά πρόσωπα)
- Φορολογική ενημερότητα (εντός 30 ημερών)
- Άδεια/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
- Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας ΔΟΥ & ΚΑΔ
- Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη / τοπογραφικό διάγραμμα με οριογραμμές αιγιαλού-παραλίας (από gov.gr «Θέαση ορθοφωτοχαρτών» ή ΕΨΠ)
- Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού (ν. 1599/1986) για συνδρομή προϋποθέσεων
Μετά τον έλεγχο, γίνεται προέγκριση, ο αιτών πληρώνει το τίμημα εντός 10 ημερών (μέσω e-paravolo), υποβάλλει αποδεικτικό και η σύμβαση υπογράφεται ψηφιακά (με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή gov.gr). Η σύμβαση αναρτάται στη Διαύγεια.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις αλλαγές των τελευταίων ετών για μεγαλύτερη διαφάνεια (μετά το κίνημα της πετσέτας), με λιγότερο ανθρώπινο παράγοντα, γρήγορες καταγγελίες και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
