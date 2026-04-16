Παραλίες της Αχαΐας για όλα τα γούστα – Δείτε σε ποιες θα αναπτυχθούν καντίνες και ξαπλώστρες

Οι παραλίες της Αχαΐας θα καλύψουν όλα τα γούστα και το φετινό καλοκαίρι, καθώς οι λουόμενοι θα έχουν πολλές και διαφορετικές επιλογές για να απολαύσουν το μπάνιο τους και να ξεφύγουν από την καθημερινότητα.

Αυτό προκύπτει από τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα από τις Κτηματικές Υπηρεσίες του υπουργείου, μέσω των οποίων «κλείδωσε» και ο αριθμός των παραλιών όπου θα αναπτυχθούν είτε καντίνες, είτε οργανωμένες υποδομές (ομπρέλες και ξαπλώστρες) το καλοκαίρι του 2026.

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για την εκμίσθωση παραλιών σε ολόκληρη τη χώρα ολοκληρώθηκαν, με τον συνολικό αριθμό για την Αχαΐα να φτάνει τις 22, αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το καλοκαίρι του 2025.

Οι επιχειρηματίες που κατάφεραν να πλειοδοτήσουν και να εκμεταλλευτούν τμήματα αιγιαλού έχουν πλέον μεγαλύτερη χρονική ασφάλεια, καθώς φέτος οι συμβάσεις είναι τριετείς και όχι ετήσιες.

Φέτος, σε σχέση με πέρυσι, ύστερα από αιτήματα φορέων, προστέθηκαν περισσότερα σημεία προς δημοπράτηση, είτε για την εγκατάσταση καντινών, είτε για την ανάπτυξη ομπρελών και ξαπλωστρών.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΝΕΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», οι πέντε νέες θέσεις ήταν: μία στην παραλία Βραχνεΐκων, μία στην παραλία Αλισσού, μία στην παραλία της Ακράτας και δύο στην παραλία της Πούντας, στην Αιγιαλεία.

Ωστόσο, δεν υπήρξε ενδιαφέρον για όλα τα σημεία που βγήκαν σε δημοπρασία, καθώς πέντε από αυτά απέβησαν άγονες, ακόμη και μετά την επαναληπτική διαδικασία. Οι άγονοι διαγωνισμοί αφορούν την παραλία Καλαμάκιου, την παραλία Κάτω Αχαΐας, την παραλία Λακκόπετρα -θέση Καραβοστάσι-, την παραλία Βραχνεΐκων και την παραλία Ακταίου.

Η «Π» επικοινώνησε με τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γιώργο Τσάφο, ο οποίος τόνισε τα εξής: «Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία των διαγωνισμών για τις παραλίες, που πραγματοποιήθηκαν βάσει των κείμενων διατάξεων του νόμου. Βρισκόμαστε πλέον στη φάση υπογραφής των συμβάσεων με τους πλειοδότες και σύντομα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Σύμφωνα με τον νόμο, είμαστε υπεύθυνοι για τη διενέργεια ελέγχων επιτόπου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι όροι των συμβάσεων με βάση την κείμενη νομοθεσία. Είναι θετικό ότι οι συμβάσεις έχουν πλέον τριετή ορίζοντα, γεγονός που απαλλάσσει από την ανάγκη επανάληψης της ίδιας διαδικασίας κάθε χρόνο».

Ας δούμε αναλυτικά σε ποιες παραλίες της Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν δημοπρασίες για το 2026 και τι αφορούσαν.

Δυτική Αχαΐα

Παραλία Καλογριάς: Θέση καντίνας και ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία Καλογριάς: Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία Γιαννισκαρίου: Θέση καντίνας κι ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παράλια Λακκόπετρα/Ιονική Ακτή: Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλίας Λακκόπετρα/Θέση Καραβoστάση: Θέση κινητή καντίνα

Παραλίας Αγ. Παρασκευής: Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία Αλυκών/Φοίνικες: Θέση για κινητή καντίνα κι ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία Καλαμακίου: Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία Κ. Αχαΐα: Θέση Τηγανιά-Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία «Μαύρη Μύτη»: Καντίνα κι ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία Αλισσού: Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Πάτρα

Παράλια Βραχνεΐκων (Μονοδένδρι): Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία Βραχνεΐκων (Βραχνέικα): Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παράλια Ακταίου: Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία Δάφνης: Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παράλια Αγίου Βασιλείου (πράσινο λιμανάκι): Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παράλια Αγίου Βασιλείου (ΔΕ Ρίου): Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Αιγιαλεία

Παραλία Εγκάλη Διακόπτου: Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία Διγελιώτικα: Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία Νικολαίκα Διακόπτου: Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία Ακράτας (Συλίβαινας): Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία Αλύκης Αιγίου: Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Παραλία Πούντας/ (Τράπεζα Αιγίου): Ανάπτυξη ξαπλωστρών/ομπρελών

Να σημειωθεί ότι έγινε δημοπρασία και για άδεια καντίνας στην πολυσύχναστη παραλία της Πλαζ, αλλά εκεί οι διαδικασίες έγιναν από το ΕΤΑΔ, όπου ανήκει ο χώρος.

