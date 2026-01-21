Παραλίγο ατύχημα στην Πάτρα: Οι ισχυροί άνεμοι «ξήλωσαν» μπαλκόνι στην οδό Γοργοποτάμου

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα λόγω των θυελλωδών ανέμων, όταν τμήματα μπαλκονιού πολυκατοικίας αποκολλήθηκαν, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και περαστικούς.

Παραλίγο ατύχημα στην Πάτρα: Οι ισχυροί άνεμοι «ξήλωσαν» μπαλκόνι στην οδό Γοργοποτάμου Φωτογραφία αρχείου
21 Ιαν. 2026 14:23
Pelop News

Σοβαρές φθορές προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν από το πρωί την Πάτρα, με επικίνδυνο περιστατικό να καταγράφεται σε πολυκατοικία στην οδός Γοργοποτάμου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεγάλο τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε, ενώ σε άλλο σημείο του ίδιου κτιρίου οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν μέρος των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων. Τα αποκολλημένα υλικά κατέληξαν στον εξωτερικό χώρο, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένου κινδύνου για διερχόμενους πολίτες και ενοίκους.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η εικόνα προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με μεγάλη ένταση στην πόλη.

Οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μπαλκόνια και παλαιές κατασκευές και καλούν τους ιδιοκτήτες κτιρίων να ελέγχουν άμεσα την κατάσταση των εξωτερικών στοιχείων των οικοδομών τους, όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:13 Αναβλήθηκε παιχνίδι του Κυπέλλου Ερασιτεχνών
17:10 Κακοκαιρία: Πλημμύρες στον Κόρφο Κορινθίας ΒΙΝΤΕΟ
17:02 Πάτρα: Μητέρα ΑμεΑ προσέφυγε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο εναντίον του Δήμου για κατάσχεση
16:54 Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche – «Εκανε το αυτοκίνητό του θανατηφόρο όπλο» είπε η εισαγγελέας
16:46 Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Ναν και κόντρα στη Μακάμπι
16:38 Καταστροφές από θυελλώδεις ανέμους σε Ευηνοχώρι και Ναυπακτία – Σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, σχολεία και υποδομές
16:30 Κλειστά σχολεία: Σε ποιες περιοχές δεν θα ανοίξουν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου
16:22 Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός: Αιχμές σε Ευρώπη και Βρετανία για ενέργεια και γεωπολιτική – Τι είπε για τη Γροιλανδία
16:12 Γιατί το 112 για την κακοκαιρία εμφανίστηκε και σε ορισμένα POS
16:04 Πάλι στο προσκήνιο οι «χαμένες» δικογραφίες – Αύριο το Εφετείο
15:56 Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ στην Πόλη για τον αγώνα με την Εφές
15:48 Τρία ακόμη «δελφίνια» της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων
15:48 Εκδήλωση στην Πάτρα: “Η Ελλάδα στην Πρωτοπορία της Ιατρικής Έρευνας και Πράξης” – Τη Δευτέρα 26/1
15:42 Η Σενεγάλη κατακτά έναν τρομερό τελικό!
15:40 ΤτΕ: Πάνω από 36 εκατ. οι τουρίστες στο 11μηνο του 2025
15:36 Tην Κυριακή η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»
15:33 Τάκης Θεοδωρικάκος: «Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας»
15:29 Τριετής παράταση της Cycling Greece – Θεσμική συνέχεια για τον ΔΕΗ Tour of Hellas
15:27 Ο Μακρόν ζήτησε από το ΝΑΤO να πραγματοποιήσει στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία
15:22 Γεωργία Μυλωνά: Η Καθλίν που βλέπει, ακούει και αντέχει στο «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ