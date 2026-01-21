Παραλίγο ατύχημα στην Πάτρα: Οι ισχυροί άνεμοι «ξήλωσαν» μπαλκόνι στην οδό Γοργοποτάμου

Σοβαρές φθορές προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι που πλήττουν από το πρωί την Πάτρα, με επικίνδυνο περιστατικό να καταγράφεται σε πολυκατοικία στην οδός Γοργοποτάμου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεγάλο τμήμα μπαλκονιού αποκολλήθηκε, ενώ σε άλλο σημείο του ίδιου κτιρίου οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν μέρος των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων. Τα αποκολλημένα υλικά κατέληξαν στον εξωτερικό χώρο, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένου κινδύνου για διερχόμενους πολίτες και ενοίκους.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο η εικόνα προκάλεσε έντονη ανησυχία, καθώς οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με μεγάλη ένταση στην πόλη.

Οι αρμόδιες αρχές εφιστούν την προσοχή στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μπαλκόνια και παλαιές κατασκευές και καλούν τους ιδιοκτήτες κτιρίων να ελέγχουν άμεσα την κατάσταση των εξωτερικών στοιχείων των οικοδομών τους, όσο διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

