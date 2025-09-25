Παραμένει σε δύσκολη κατάσταση η υγεία της Μαρινέλλας

Η κατάστασή της, δεν παρουσιάζει βελτίωση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και υπάρχει ανησυχία.

25 Σεπ. 2025 10:52
Δύσκολες ώρες για την σπουδαία Μαρινέλλα, ένα και πλέον χρόνο από τη νύχτα που κατέρρευσε στο Ηρώδειο, μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές της. Οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αισιόδοξες σκέψεις.

Η Μαρινέλλα έχει διαρκώς στο πλευρό της, την κόρη της, που ενημερώνεται από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας της. Η κατάστασή της, δεν παρουσιάζει βελτίωση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Τα μάτια της εξακολουθούν να είναι κλειστά, η μαγική φωνή της έναν χρόνο μετά δεν ακούγεται. Ο Αντώνης Ρέμος στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή μας, την είχε περιγράψει ως μία σταθερά δύσκολη κατάσταση και έτσι είναι» αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Κι αν σκεφτούμε το προχωρημένο της ηλικίας της, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ενώ συνήθως ο χρόνος λέμε ότι είναι σύμμαχος, στην προκειμένη περίπτωση δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Η ηλικία αυτή σε συνδυασμό με τον χρόνο που έχει περάσει καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Για την Μαρινέλλα και την κατάστασή της, είχε μιλήσει προ ημερών και ο Κώστας Χατζής. Για οποιονδήποτε άνθρωπο πάθαινε όλο αυτό θα στεναχωριόμουν. Δεν είναι καλά η Μαρινέλλα δυστυχώς» είχε πει μεταξύ άλλων.
