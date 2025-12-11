Παραμένει το έμφραγμα στους δρόμους: Τρίτη μέρα με μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην Πάτρα

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το κυκλοφοριακό κομφούζιο συνεχίζεται σε πολλές οδικές αρτηρίες της Πάτρας, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις –και κυρίως το μπλόκο στον κόμβο της Εγλυκάδας– έχουν δημιουργήσει «έμφραγμα» σε κεντρικούς και περιφερειακούς δρόμους.

Όπως και προχθές, έτσι και χθες, δρόμοι από νωρίς το πρωί ήταν ιδιαίτερα φορτωμένοι, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε περιοχές όπως η Οβρυά και η Μικρή Περιμετρική, όπου σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, με τα νεύρα των οδηγών να δοκιμάζονται και πολλούς να καθυστερούν να φτάσουν στην εργασία τους. Σοβαρή συμφόρηση παρατηρήθηκε επίσης στην παραλιακή είσοδο της πόλης, στην Παραλία, καθώς και στις οδούς Κανελλοπούλου και Όθωνος Αμαλίας, όπου ειδικά τις πρωινές ώρες η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη.

Ειδικά χθες το πρωί με την μετακίνηση αγροτών προς το Ρίο για τον αποκλεισμό της Γέφυρας, υπήρξε κομφούζιο στη Νέα Εθνική Οδό Κορίνθου–Πατρών στο ρεύμα από Ρίο προς Πάτρα, ενώ το πρόβλημα και σε κεντρικούς δρόμους.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Θετικά λειτούργησε η πρωτοβουλία του ΟΛΠΑ, που από χθες έθεσε σε ισχύ το μέτρο διέλευσης φορτηγών βαρέως τύπου εντός της λιμενικής ζώνης, στη διαδρομή Ηρώων Πολυτεχνείου – Αγίου Νικολάου, σε διπλή ροή, με στόχο τη μερική αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, κατι που όντως επετεύχθητε, ειδικά στο παραλιακό μέτωπο και ανακούφισε τα ΙΧ.

Μια απλή βόλτα στα κοινωνικά δίκτυα αρκεί για να διαπιστώσει κανείς την αγανάκτηση των πατρινών και την έντονη γκρίνια πολλών οδηγών, οι οποίοι ταλαιπωρούνται για να διανύσουν ακόμη και μια απόσταση τριών χιλιομέτρων που μπορεί να απαιτεί έως και 45 λεπτά.

ΤΟ «ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Με δεδομένο ότι οι αγρότες της Αχαΐας, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν δείχνουν διάθεση αποχώρησης από τον κόμβο της Εγλυκάδας, πολλοί εκτιμούν ότι μπροστά μας βρίσκεται ένα «εκρηκτικό» δεκαήμερο — και αυτό λόγω της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Παραδοσιακά, από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι πρώτες αγορές χριστουγεννιάτικων δώρων, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα στο κέντρο της Πάτρας.

Το ερώτημα είναι ποια θα είναι η εικόνα, τόσο στο κέντρο όσο και περιμετρικά, εφόσον οι αγρότες συνεχίσουν να κρατούν κλειστή τη Μεγάλη Περιμετρική. Θα μπορέσουν οι καταναλωτές να μπουν στο κέντρο για τις αγορές τους ή θα στραφούν στα μεγάλα καταστήματα εκτός πόλης που διαθέτουν άνετους χώρους στάθμευσης;

Και, τελικά, ποια θα είναι η αντίδραση των τοπικών εμπόρων, οι οποίοι προσβλέπουν στις γιορτές των Χριστουγέννων για να ενισχύσουν τον τζίρο τους, τη στιγμή που η κίνηση είναι ήδη υποτονική;

