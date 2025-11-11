Παραμυθένια πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Η «Πεντάμορφη και το Τέρας» έφερε τη μαγεία στο Μπάρρυ ΦΩΤΟ

Με τη μαγευτική παράσταση «Η Πεντάμορφη και το Τέρας ή Πώς η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια» άνοιξε η αυλαία της χειμερινής θεατρικής περιόδου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, σηματοδοτώντας την επαναλειτουργία του θεάτρου Μπάρρυ με ένα ταξίδι φαντασίας, χιούμορ και συγκίνησης.

11 Νοέ. 2025 12:28
Pelop News

Με το έργο των Ξένιας Καλογεροπούλου και Θωμά Μοσχόπουλου Η Πεντάμορφη και το Τέρας  ή Πώς η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια, ξεκίνησε με επιτυχία η χειμερινή θεατρική περίοδος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, στο ανακαινισμένο θέατρο Μπάρρυ.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας  Λυδία Καραθανασοπούλου λίγο πριν την έναρξη της παράστασης  ευχαρίστησε θερμά τους συντελεστές, που με σεβασμό στα παιδιά- ένα πιο απαιτητικό κοινό-  χάρισαν αυτή την αισθητικά άρτια παράσταση , καθώς και τους εργαζόμενους  που δούλεψαν για την ανακαίνιση του θεάτρου,  επισημαίνοντας πως αν και δεν έχει πάρει ακόμη την τελική του μορφή, αποτελεί  έναν λειτουργικό θεατρικό  χώρο.

Οι θεατές παρακολούθησαν ένα από τα δημοφιλέστερα παραμύθια , ένα έργο  που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, καθώς με ευφάνταστο τρόπο, πραγματεύεται θέματα που απασχολούν  παιδιά και εφήβους και σκηνοθέτησε αριστοτεχνικά ο Περικλής Βασιλόπουλος. Την διεύθυνση της παραγωγής έχει η Τίνα Γιοβάνη.

Τo αφαιρετικό σκηνικό και τα ευφάνταστα κοστούμια  του Πάρη Λαλιώτη, η μουσική και τα τραγούδια του Γιώργου Δίπλα ,  οι φωτισμοί του Νίκου Σωτηρόπουλου και οι χορογραφίες της Μαριμίλλης  Ασημακοπούλου πλαισίωσαν τη σκηνοθεσία του Περικλή Βασιλόπουλου , χαρίζοντας μαγικές θεατρικές εικόνες στους  θεατές .

Οι ηθοποιοί Γιώργης Βασιλόπουλος, Περικλής Βασιλόπουλος,  Εμμανουέλα Καμπίτση, Δανάη Καραβαγγέλη,   Δημήτρης Καρακούσης, Ελιάννα Παπαυγέρη,  και Ιωάννα  Στεφανάτου υποστήριξαν εξαιρετικά τους ρόλους  τους και απέδωσαν  με μοναδικό τρόπο τους  χαρακτήρες της ιστορίας.

Την  παράσταση παρακολούθησαν ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος οι αντιδήμαρχοι Τάκης Πετρόπουλος, Διονύσης Πλέσσας, Αναστασία  Τογιοπούλου,  η πρόεδρος  του Δ.Σ. Λυδία Καραθανασοπούλου, ο πρόεδρος του Καρναβαλικού Οργανισμού Παύλος Σκούρας, ο αντιπρόεδρος και  τα μέλη του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, μουσικοί, αλλά και φίλοι του θεάτρου, που με την παρουσία τους τίμησαν την παράσταση στο θέατρο Μπάρρυ και χειροκρότησαν θερμά τους συντελεστές της παράστασης .

Η θαυμάσια  διασκευή  και σκηνοθεσία του δημοφιλούς παραμυθιού , γοήτευσε και συγκίνησε  μικρούς και μεγάλους!

Οι παραστάσεις συνεχίζονται καθημερινά για τα Σχολεία της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας (κατόπιν ραντεβού  στο τηλ.: 2613 602470), ενώ  σύντομα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα των παραστάσεων της εορταστικής περιόδου για όλη την οικογένεια.

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/dipethe-patras-i-pentamorfi-kai-to-teras-2025/?lang=el

