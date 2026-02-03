Παραμυθομαγειρέματα και Commedia dell’ Arte: Δημιουργικά ταξίδια για παιδιά στο Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗΠΕΘΕ

Δύο ξεχωριστές θεατρικές δράσεις για παιδιά, γεμάτες φαντασία, παιχνίδι και δημιουργική έκφραση, φιλοξενούνται το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στο Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

03 Φεβ. 2026 13:24
Pelop News

Συνεχίζουν το δημιουργικό τους ταξίδι τα Παραμυθομαγειρέματα του Θεατρικού Εργαστηρίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 από τις 5:15μμ έως 6.30 μμ  για παιδιά 3-6  ετών.

Με όχημα το αγαπημένο παραμύθι της Ζωρζ Σαρρή Το Γαιτανάκι, ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και ανακαλύπτουμε την δύναμη της αγάπης και της φιλίας!

Ελάτε να ¨παραμυθομαγειρέψουμε¨ με σκεύη τη φαντασία, τη σκέψη, τα συναισθήματα, με υλικά το παιχνίδι, την αλληλεπίδραση, τον ρυθμό, τις δυναμικές εικόνες, τα παιχνίδια ρόλων, τους αυτοσχεδιασμούς και  τις δραματοποιήσεις.

Δηλώσεις συμμετοχής- Πληροφορίες

Θεατρικό Εργαστήρι: 2614 014979, 693 231 1567 (Απογευματινές Ώρες: Κ.Περλέγκα)

Εμψυχώνουν: Νικόλας Τσίχλας  και Ιωάννα Τζαμαρία

Κόστος συμμετοχής: 7ευρώ

Σκηνές θεάτρου: ταξιδεύοντας στο  χρόνο και στο χώρο

COMMEDIA DELL’ARTE

Σάββατο 7  Φεβρουαρίου 2026 από τις   19:00 έως τις 20:30 , για παιδιά 6-10 ετών

Ένα ακόμα μαγευτικό ταξίδι στον κόσμο του θεάτρου ξεκινά!  Μια φορά κι έναν καιρό σε πλατείες γεμάτες γέλια και χρώματα γεννήθηκε η Commedia dell’arte, μια από τις σημαντικότερες μορφές λαϊκού θεάτρου ! Με μάσκες, ζωηρές κινήσεις και χωρίς κείμενο αλλά με τη βοήθεια του αυτοσχεδιασμού, οι ηθοποιοί ζωντανεύουν θεατρικούς τύπους. Στην Commedia dell’ arte το θέατρο γίνεται παιχνίδι! Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το σώμα τους για να πουν μια ιστορία, να μπαίνουν σε ρόλους και να εκφράζουν συναισθήματα με ελευθερία!

Με οδηγούς την φαντασία, τη σκέψη, τα συναισθήματα, τους αυτοσχεδιασμούς, τις δραματοποιήσεις και τα παιχνίδια ρόλων, θα μεταφερθούμε σε άλλη εποχή και σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Δηλώσεις συμμετοχής- Πληροφορίες:

Θεατρικό Εργαστήρι: 2614 014979,693 231 1567 (απογευματινές ώρες: Κ. Περλέγκα)

Εμψυχώνουν: Ιωάννα Τζαμαρία & Νικόλας Τσίχλας

Κόστος συμμετοχής: 7 ευρώ

Θεατρικό Εργαστήρι – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ (Φαβιέρου 43, Πάτρα)

 

