Παρανάλωμα σπίτι στο Θέρμο ΦΩΤΟ

Ολοσχερώς καταστράφηκε σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες το βράδυ της Δευτέρας 15/12/2025, στη Μυρτιά Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας.

Παρανάλωμα σπίτι στο Θέρμο ΦΩΤΟ
16 Δεκ. 2025 7:51
Pelop News

Στις φλόγες τυλίχθηκε σπίτι  στην Άνω Μυρτιά Θέρμου Αιτωλοκαρανανίας, το βράδυ της Δευτέρας 15/12/2025, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου.

Παρανάλωμα σπίτι στο Θέρμο ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς, με την οροφή να έχει καταρρεύσει. Στο εσωτερικό διέμενε ένας άνδρας, ο οποίος όμως απουσίαζε τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Παρανάλωμα σπίτι στο Θέρμο ΦΩΤΟ

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου 20 ημέρες είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε άλλη διώροφη μονοκατοικία του χωριού. Η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:57 Στη φυλακή οι δυο από τους τρεις ληστές με κατσαβίδι στην Πάτρα
7:51 Παρανάλωμα σπίτι στο Θέρμο ΦΩΤΟ
7:47 24ωρη απεργία ΑΔΕΔΥ: Συμβολικό «λουκέτο» στους δήμους λόγω προϋπολογισμού, δυο συγκεντρώσεις πρωί και απόγευμα στην Πάτρα
7:40 Συμπλοκή – Πάτρα: Ελεύθεροι υπό περιορισμό οι «3», τι βρέθηκε στην κατοχή τους
7:30 Ομηροι της απραξίας
7:29 Δυνατός σεισμός στη Ζάκυνθο ΦΩΤΟ
7:23 «Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!
7:12 Εγκλημα Φοινικούντα: Η απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας για ανιψιό και επιχειρηματία
23:56 Σιβηρία: Στους -45 βαθμούς Κελσίου, η πιο κρύα πόλη του κόσμου λειτουργεί κανονικά! ΒΙΝΤΕΟ
23:36 Τι σημαίνει εάν φαίνεστε μικρότεροι από την ηλικία σας;
23:21 Στην Θεσσαλονίκη 44χρονος προσπάθησε να στραγγαλίσει την 34χρονη σύντροφό του
22:58 Τραμπ: Πιο κοντά σε λύση για την Ουκρανία από ποτέ
22:46 Κτηνωδία στις ΗΠΑ: Μητέρα δολοφόνησε την κόρη της και αφαίρεσε το αγέννητο μωρό της από τη μήτρα της!
22:36 Χανιά: Ηλικιωμένες ρομά προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά στη φυλακή!
22:26 Οι Νέοι Γλαύκου πήραν το ντέρμπι παραμονής, σε τρεις δόσεις η 11η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:16 Η απεργία της 16ης Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, τι ισχύει για τα ΜΜΜ
22:06 Η Σαμπαλένκα για δεύτερη σερί φορά κορυφαία τενίστρια της χρονιάς
21:55 «Βενιζέλος»: Έκρυβε στη βαλίτσα του πάνω από 18 κιλά κάνναβης, πιάστηκε και συνελήφθη!
21:43 «Θα είμαι στην πρώτη γραμμή», η απάντηση της Καρυστιανού για νέο κόμμα τα αφήνει όλα ανοιχτά!
21:31 Αγρότες: Η απάντησή τους στην πρόσκληση Τσιάρα σε διάλογο, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ