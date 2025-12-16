Παρανάλωμα σπίτι στο Θέρμο ΦΩΤΟ
Ολοσχερώς καταστράφηκε σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες το βράδυ της Δευτέρας 15/12/2025, στη Μυρτιά Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας.
Στις φλόγες τυλίχθηκε σπίτι στην Άνω Μυρτιά Θέρμου Αιτωλοκαρανανίας, το βράδυ της Δευτέρας 15/12/2025, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς, με την οροφή να έχει καταρρεύσει. Στο εσωτερικό διέμενε ένας άνδρας, ο οποίος όμως απουσίαζε τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.
Σημειώνεται ότι πριν από περίπου 20 ημέρες είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε άλλη διώροφη μονοκατοικία του χωριού. Η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.
