Παρανάλωμα σπίτι στο Θέρμο ΦΩΤΟ

Στις φλόγες τυλίχθηκε σπίτι στην Άνω Μυρτιά Θέρμου Αιτωλοκαρανανίας, το βράδυ της Δευτέρας 15/12/2025, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς, με την οροφή να έχει καταρρεύσει. Στο εσωτερικό διέμενε ένας άνδρας, ο οποίος όμως απουσίαζε τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά.

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου 20 ημέρες είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε άλλη διώροφη μονοκατοικία του χωριού. Η Πυροσβεστική διενεργεί προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς.

