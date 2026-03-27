Παρανάλωμα του πυρός βαν στο Περιστέρι

27 Μαρ. 2026 8:07
Pelop News

Αναστάτωση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (27/03) σε γειτονιά του Περιστερίου, όταν επαγγελματικό όχημα τύπου βαν παραδόθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο, με τη φωτιά να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Παρά την έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο, το βαν καταστράφηκε ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω του μόνο τον σκελετό του οχήματος.

Έρευνες για τα αίτια

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής έχει ήδη ξεκινήσει προανάκριση για το συμβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα βραχυκυκλώματος. Στο πλαίσιο της έρευνας, αναζητείται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων κτιρίων που ενδεχομένως έχουν καταγράψει τις στιγμές πριν την εκδήλωση της φωτιάς.

