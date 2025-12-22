Παράνομο “καζίνο” σε κατάστημα στην Κάτω Αχαΐα: Στον εισαγγελέα οκτώ συλληφθέντες

Στη σύλληψη οκτώ ημεδαπών ανδρών προχώρησαν χθες το βράδυ, στην Κάτω Αχαΐα, αστυνομικοί του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα παίγνια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, σε συνεργασία με δυνάμεις της Ο.Π.ΔΙ. Δυτικής Αχαΐας, πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς και επτά ακόμη άνδρες, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συμμετείχαν ως παίκτες σε παράνομο τυχερό παίγνιο.

Από την έρευνα που ακολούθησε στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ως πειστήρια το χρηματικό ποσό των 3.865 ευρώ, 314 μάρκες, δύο τράπουλες και επτά πεσσούς (ζάρια), στοιχεία που τεκμηριώνουν τη διεξαγωγή του παράνομου παιχνιδιού.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν περαιτέρω εμπλοκή και άλλων προσώπων.

