Παράσυρση πεζού στο κέντρο της Πάτρας – Συναγερμός στη διασταύρωση Αγ. Ανδρέου και Ερμού

Παράσυρση πεζού σημειώθηκε πριν από λίγο στο κέντρο της Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ανδρέου και Ερμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ όχημα παρέσυρε ένα άτομο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο επικρατεί αναστάτωση, ενώ αναμένεται η άφιξη ασθενοφόρου και της Τροχαίας.

