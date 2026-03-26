Παράταση αιτήσεων για Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Επιπλέον χρόνο στους γονείς και κηδεμόνες δίνει το Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνοντας παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Παράταση αιτήσεων για Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
26 Μαρ. 2026 10:50
Pelop News

Η διαδικασία αφορά την εισαγωγή μαθητών για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη με τους κωδικούς TAXISNET.

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr στον σύνδεσμο: 👉 https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή:

  • Κωδικοί Taxisnet του γονέα/κηδεμόνα.

  • Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα που να βεβαιώνει τη συναίνεσή του.

  • Αποδεικτικά δικαιολογητικά σε περίπτωση που ο μαθητής εμπίπτει σε ειδικές κατηγορίες.

Σύστημα Εισαγωγής ανά τύπο σχολείου

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο τρόπος επιλογής των μαθητών διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του σχολείου:

  1. Πρότυπα (ΠΣ), Δημόσια Ωνάσεια (ΔΗΜΩΣ) & Πρότυπα Εκκλησιαστικά (ΠΕΣ): Η εισαγωγή γίνεται μέσω εξετάσεων.

  2. Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙΣ): Η εισαγωγή πραγματοποιείται μέσω κλήρωσης.

Δυνατότητες Επιλογής

Με μία μόνο αίτηση, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για:

  • Έως δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια ή Λύκεια.

  • Ένα (1) Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο ή Λύκειο.

  • Ένα (1) Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Λύκειο.

  • Ένα (1) Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Προσοχή: Εάν δηλωθούν ταυτόχρονα Πρότυπο, Δημόσιο Ωνάσειο ή Εκκλησιαστικό, πρέπει υποχρεωτικά να οριστεί σειρά προτίμησης. Επίσης, ο μαθητής μπορεί να δηλωθεί ως επιλαχών σε μόνο ένα από αυτά τα σχολεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ