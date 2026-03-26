Παράταση αιτήσεων για Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Η διαδικασία αφορά την εισαγωγή μαθητών για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη με τους κωδικούς TAXISNET.

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr στον σύνδεσμο: 👉 https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

Απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την υποβολή:

Κωδικοί Taxisnet του γονέα/κηδεμόνα.

Υπεύθυνη Δήλωση του άλλου γονέα που να βεβαιώνει τη συναίνεσή του.

Αποδεικτικά δικαιολογητικά σε περίπτωση που ο μαθητής εμπίπτει σε ειδικές κατηγορίες.

Σύστημα Εισαγωγής ανά τύπο σχολείου

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο τρόπος επιλογής των μαθητών διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του σχολείου:

Πρότυπα (ΠΣ), Δημόσια Ωνάσεια (ΔΗΜΩΣ) & Πρότυπα Εκκλησιαστικά (ΠΕΣ): Η εισαγωγή γίνεται μέσω εξετάσεων. Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙΣ): Η εισαγωγή πραγματοποιείται μέσω κλήρωσης.

Δυνατότητες Επιλογής

Με μία μόνο αίτηση, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για:

Έως δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια ή Λύκεια.

Ένα (1) Δημόσιο Ωνάσειο Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Ένα (1) Πρότυπο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Ένα (1) Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Προσοχή: Εάν δηλωθούν ταυτόχρονα Πρότυπο, Δημόσιο Ωνάσειο ή Εκκλησιαστικό, πρέπει υποχρεωτικά να οριστεί σειρά προτίμησης. Επίσης, ο μαθητής μπορεί να δηλωθεί ως επιλαχών σε μόνο ένα από αυτά τα σχολεία.

