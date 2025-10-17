Παράταση εκεχειρίας μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν – Ξεκινούν συζητήσεις

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν συμφώνησαν αμοιβαία την Παρασκευή να παρατείνουν την 48ωρη εκεχειρία τους μέχρι την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στη Ντόχα, σύμφωνα με τρεις πακιστανικούς αξιωματούχους ασφαλείας και μία πηγή των Αφγανών Ταλιμπάν.

Μια πακιστανική αντιπροσωπεία είχε ήδη φτάσει στη Ντόχα, ενώ μια αφγανική αντιπροσωπεία αναμενόταν να φτάσει στην πρωτεύουσα του Κατάρ το Σάββατο, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες δεν θέλησαν να κατονομαστούν καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Μια προσωρινή 48ωρη εκεχειρία μεταξύ των γειτόνων την Τετάρτη διέκοψε τις σφοδρές μάχες που προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες – στρατιώτες και άμαχους – την τελευταία εβδομάδα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



