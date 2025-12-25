Παράταση έως 31 Μαρτίου 2026 για τα παραπεμπτικά καρδιαγγειακού ελέγχου – Ξεκίνησαν τα SMS και email

Ξεκίνησε η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (SMS και email) προς τους δικαιούχους του προγράμματος προληπτικής ιατρικής εξέτασης εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου, με τα οποία γνωστοποιείται η παράταση ισχύος των παραπεμπτικών έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την έγκαιρη πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει προηγούμενης ανακοίνωσης, τα παραπεμπτικά επρόκειτο να λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο με τη νέα παράταση δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να προγραμματίσουν τον έλεγχό τους με την έναρξη του νέου έτους.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει τα καρδιαγγειακά νοσήματα ως την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Περίπου οι μισοί άνδρες και το ένα τρίτο των γυναικών μέσης ηλικίας εμφανίζουν κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, συχνά χωρίς εμφανή προειδοποιητικά συμπτώματα.

Όπως επισημαίνεται, η εκδήλωση των παθήσεων αυτών δεν είναι συνήθως αιφνίδια, καθώς προηγείται για χρόνια η παρουσία παραγόντων κινδύνου που δεν έχουν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, γεγονός που καθιστά τον προληπτικό έλεγχο κρίσιμο.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» παρέχει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε όλους τους πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών, οι οποίοι διαθέτουν ΑΜΚΑ, ανεξάρτητα από το αν είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι.

Τι περιλαμβάνει ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος

Εργαστηριακές εξετάσεις

Ολική χοληστερόλη (TCHOL)

Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας (LDL-C)

Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας (HDL-C)

Τριγλυκερίδια (Tgs)

Σάκχαρο αίματος – γλυκόζη (CL)

Γενική αίματος

Προσδιορισμός λιποπρωτεΐνης α [LP(a)]

Επιπλέον έλεγχος (σε ιστορικό υπέρτασης ή σακχαρώδους διαβήτη)

eGFR (εκτίμηση νεφρικής λειτουργίας – κρεατινίνη σε συνδυασμό με φύλο και ηλικία)

uACR (αναλογία μικρολευκωματίνης ούρων προς κρεατινίνη ούρων)

Ιατρική εκτίμηση

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από:

προσωπικό ιατρό

καρδιολόγο

γενικό ιατρό ή παθολόγο

Τι ισχύει σε περίπτωση αυξημένου Δείκτη Μάζας Σώματος

Για άτομα με:

ΔΜΣ > 40 , ή

ΔΜΣ 37–40 με σχετικές συννοσηρότητες,

προβλέπεται ιατρική εξέταση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας από ιατρούς ειδικοτήτων Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη, Μεταβολισμού, Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας. Εφόσον υπάρχει σύμφωνη ιατρική γνώμη, παρέχεται και φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Περαιτέρω έλεγχος σε περίπτωση ευρημάτων

Σε περίπτωση παθολογικών ευρημάτων, το πρόγραμμα προβλέπει:

καρδιολογικό έλεγχο για παρουσία ή απουσία στεφανιαίας νόσου

έλεγχο ισχαιμίας με stress echo και contrast echo ή σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



