Παράταση για τις αιτήσεις χρήσης αιγιαλού και παραλίας – Νέα διορία για επιχειρήσεις και σωματεία

Παράταση έως τις 30 Απριλίου 2026 έδωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού ή παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις και ναυταθλητικά σωματεία. Η αρχική προθεσμία εξέπνεε στις 15 Μαρτίου.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου, η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Η παράταση δίνει περισσότερο χρόνο στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν την αίτησή τους στο νέο ψηφιακό σύστημα, το οποίο τέθηκε φέτος σε λειτουργία για τις συγκεκριμένες παραχωρήσεις. Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση, μόνο για το 2026 οι αιτήσεις άνοιξαν μέσω της νέας πλατφόρμας με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαρτίου, πριν αποφασιστεί η μεταφορά της προθεσμίας στο τέλος Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τη διαδικασία, το θεσμικό πλαίσιο και τις οδηγίες υποβολής μέσα από τα επίσημα ψηφιακά κανάλια του υπουργείου.

