Παράταση για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για τρεις μήνες, έως τις 31 Μαρτίου 2026, η διάρκεια του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», που επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Η παράταση αφορά τόσο την υλοποίηση του προγράμματος όσο και τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων. Στόχος είναι η πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ, ενώ η προθεσμία ενδέχεται να συντομευθεί αν οι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση του ΦΕΚ, που θα περιλαμβάνει την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της δράσης.

