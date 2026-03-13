Παράταση στα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης – Ποιες είναι οι νέες ημερομηνίες

Παράταση στις προθεσμίες ολοκλήρωσης σειράς προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνοντας περισσότερο χρόνο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να προχωρήσουν τις παρεμβάσεις που έχουν εντάξει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η λογική των παρατάσεων κινείται στη γνωστή κατεύθυνση του ΥΠΕΝ, δηλαδή στην ενίσχυση της ενεργειακής αναβάθμισης και στη μεγαλύτερη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» παίρνει παράταση έως τις 25 Ιουνίου 2026, ενώ έως τις 30 Ιουνίου 2026 μεταφέρονται οι προθεσμίες για τα προγράμματα «Φοίβος και Αθηνά», «Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα», «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις», «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» και «Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα».

Παράλληλα, έως τις 31 Μαΐου 2026 παρατείνονται τα προγράμματα «Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις» και «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-E Green».

Η απόφαση αυτή έχει στόχο να διευκολύνει την ομαλή ολοκλήρωση των έργων, σε μια περίοδο όπου πολλές παρεμβάσεις εξαρτώνται από τεχνικά χρονοδιαγράμματα, διαθέσιμα συνεργεία, παραδόσεις εξοπλισμού και γενικότερα από συνθήκες που συχνά προκαλούν καθυστερήσεις στην πράξη. Το ΥΠΕΝ έχει και στο παρελθόν παρουσιάσει τις σχετικές παρατάσεις ως εργαλείο για καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και για ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων ωφελούμενων στα διαθέσιμα σχήματα.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του NextGenerationEU, και αποτελούν βασικό κομμάτι της πολιτικής για εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση κόστους και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, επιχειρήσεων και υποδομών.

