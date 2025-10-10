Παράταση του προγράμματος «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση, παρατείνεται η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:00. Η δράση διαθέτει προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω:

Στήριξης επενδυτικών σχεδίων για αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών.

Αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ένταξης σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και συμμετοχής σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜμΕ.

