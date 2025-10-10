Παράταση του προγράμματος «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης παρατείνονται έως τις 11 Νοεμβρίου 2025 για επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ.

Επιχειρήσεις
10 Οκτ. 2025 9:28
Pelop News

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση, παρατείνεται η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 11η Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:00. Η δράση διαθέτει προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω:

  • Στήριξης επενδυτικών σχεδίων για αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών.
  • Αναβάθμισης των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Ένταξης σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και συμμετοχής σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜμΕ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:24 Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοινώνει τον νέο πρωθυπουργό-Τα φαβορί
11:21 Σύγκρινε online τα τιμολόγια ρεύματος και δες ποιο σε συμφέρει μέσα σε 1 λεπτό
11:21 Στο Εφετείο ο «δολοφόνος με το τσεκούρι»: Αναβιώνει η φρίκη της ΔΟΥ Κοζάνης
11:19 Υπουργείο Εργασίας: Στην τελική ευθεία για τις συλλογικές συμβάσεις
11:18 Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»
11:17 Ευελπίδων: Γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια
11:11 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπιες διορθώσεις στο ξεκίνημα
11:09 Ο Απόλλων χωρίς Κιέρ κόντρα στο Παγκράτι
11:06 Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας
11:00 Πάτρα: Καρέ καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς – Ξεκινά η δίκη
10:57 Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
10:56 Black Rabbit: Αδέλφια, ένας καθρέφτης της κοινωνίας
10:56 Το «καμπανάκι» του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας για την οικονομία
10:52 Τρίπολη: Αυτός είναι ο λόγος του μαχαιρώματος μαθητή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
10:48 Νέα Φιλαδέλφεια: Αιματηρή απόπειρα ληστείας διανομέα
10:47 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ τη Δευτέρα ταξιδεύει στο Ισραήλ»-Ξεκίνησε η αποχώρηση δυνάμεων ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας Ναυπάκτου, το πρόγραμμα
10:40 Το μοναδικό σενάριο που θέλει την Εθνική να προκρίνεται στο Μουντιάλ
10:38 Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ
10:32 Τσιάρας στην «Π»: «Οι έντιμοι αγρότες να κάνουν λίγη υπομονή»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ