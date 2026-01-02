Παρατείνεται το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Για τρεις μήνες επεκτείνεται η διάρκεια του προγράμματος και κατ’ επέκταση η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση ηλεκτρικού οχήματος μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος».

Το πρόγραμμα λήγει στις 31/3/2026

Στόχος είναι η εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι του προγράμματος εξαντληθούν νωρίτερα. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το σχετικό ΦΕΚ τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκήρυξης της δράσης.

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

