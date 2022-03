Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Οι Ρώσοι εκτόξευσαν βόμβες διασποράς στο Χάρκοβο

Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε στη Χαρκίβ (Χάρκοβο) όπλα διασποράς, που είναι φονικά για τον άμαχο πληθυσμό, και η χρήση των οποίων μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου, δήλωσε σήμερα το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch – HRW).

Οι ρωσικές δυνάμεις έκαναν χρήση των όπλων αυτών “σε τουλάχιστον τρεις κατοικημένες συνοικίες στο Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, στις 28 Φεβρουαρίου”, ανέφερε η αμερικανική οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η HRW δηλώνει ότι ταυτοποίησε τη χρήση πυρομαχικών διασποράς μέσω μιας ρουκέτας 9M55K Smerch ρωσικής κατασκευής.

“Το Χάρκοβο υφίσταται αδιάκοπες επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων και οι άμαχοι κρύβονται στα υπόγεια για να γλιτώσουν από τις εκρήξεις και τα θραύσματα”, δηλώνει ο διευθυντής εξοπλισμών του Παρατηρητηρίου, Στιβ Γκουζ. “Η χρήση πυρομαχικών διασποράς σε κατοικημένες ζώνες δείχνει μια απόλυτη περιφρόνηση για τη ζωή των ανθρώπων”.

“Η χρήση τους όπως τεκμηριώνεται στο Χάρκοβο μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου”, εκτιμά το Παρατηρητήριο.

The 9M55K Smerch cluster munition rockets fired into Kharkiv each contain 72 submunitions, some of which often fail to detonate on impact. Inherently indiscriminate in populated areas and prohibited under laws of war. https://t.co/bWKLNBVhI8 pic.twitter.com/MwNpbiJW6C

— Carlos Ríos Espinosa (@espinosa_rios) March 4, 2022