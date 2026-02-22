Παραβόλα: Αδέσποτα σκυλιά πέταξαν κάτω ιερέα

Ένας ιερέας τραυματίστηκε από επίθεση αδέσποτων σκύλων στην περιοχή της Παραβόλας στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026. Ο ιερέας, ο οποίος υπηρετεί σε γειτονικό χωριό, είχε μεταβεί στην Παραβόλα για συνάντηση με τον αρχιερατικό επίτροπο της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, δέχθηκε επίθεση από ομάδα αδέσποτων σκύλων. Τα ζώα τον έριξαν στο έδαφος και τον τραυμάτισαν, προκαλώντας του σωματικές κακώσεις.

Παρευρισκόμενοι στο σημείο παρέσπευσαν άμεσα και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον ιερέα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα για περαιτέρω ιατρική εξέταση και περίθαλψη.

Πηγή: agriniopress

