Παραβόλα: Αδέσποτα σκυλιά πέταξαν κάτω ιερέα

Αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε ιερέα και τον τραυμάτισαν στην Παραβόλα

Παραβόλα: Αδέσποτα σκυλιά πέταξαν κάτω ιερέα
22 Φεβ. 2026 19:40
Pelop News

Ένας ιερέας τραυματίστηκε από επίθεση αδέσποτων σκύλων στην περιοχή της Παραβόλας στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026. Ο ιερέας, ο οποίος υπηρετεί σε γειτονικό χωριό, είχε μεταβεί στην Παραβόλα για συνάντηση με τον αρχιερατικό επίτροπο της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, δέχθηκε επίθεση από ομάδα αδέσποτων σκύλων. Τα ζώα τον έριξαν στο έδαφος και τον τραυμάτισαν, προκαλώντας του σωματικές κακώσεις.

Παρευρισκόμενοι στο σημείο παρέσπευσαν άμεσα και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον ιερέα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα για περαιτέρω ιατρική εξέταση και περίθαλψη.

Πηγή: agriniopress

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:29 «Άρχισαν τα όργανα» από την Κοινο_Τοπία την Τσικνοπέμπτη ΦΩΤΟ
22:28 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά»
22:16 Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ
22:12 Ο ΟΠΑΘΑ έχασε από Αρη στη Θεσσαλονίκη
22:00 Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες
21:53 Νέα Υόρκη: «Παραλύει» από σφοδρή χιονοθύελλα
21:49 Ο Νηρέας ήττα από τον Ποσειδώνα Καλαμάτας
21:43 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo… tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ
21:33 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η ήττα στην τελευταία επίθεση από την ΕΣΚΑ
21:30 Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;
21:21 Λαμία: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι
21:12 Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε την Τελετή Λήξης, την καύση του Βασιλιά και το μεγάλο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΒΙΝΤΕΟ
20:59 Τα εύσημα στην ΕΟΚ και… λέτε να μπλόφαρε τόσο καιρό ο Παναθηναϊκός;
20:56 Πάτρα: Επιχείρηση καθαρισμού της πόλης μετά τη Μεγάλη Παρέλαση ΦΩΤΟ
20:48 Άννα Μαρία Ρογδάκη και Αλέξ Σταυρίδης στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
20:39 Ισχυρός σεισμός στη Μαλαισία
20:31 Νάουσα: «Πλημμύρισε» από κόσμο για το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες»
20:19 «Πολίτης» Παύλος Ντε Γκρες: Στην κάλπη για πρώτη φορά από το 1832…
20:17 Αίγιο: Τι οδήγησε τον 47 χρονο στην επίθεση με όπλο εναντίων των 4 ανήλικων παιδιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ