Παρέλαση 25ης Μαρτίου: ΕΔΕ από το υπ. Εθνικής Αμυνας, για τα υβριστικά συνθήματα της Σχολής Υπαξιωματικών του Ναυτικού ΒΙΝΤΕΟ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ήδη διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), για το περιστατικό με τα υβριστικά συνθήματα κατά της Τουρκίας από το άγημα της Σχολής Μόνιμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την 25η Μαρτίου.

Το άγημα φώναξε το υβριστικό σύνθημα: «Η Κύπρος είναι ελληνική, γα@@@ται η Τουρκία», μπροστά στον κόσμο που παρακολουθούσε την παρέλαση, μεταξύ των οποίων ήταν και μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, από το Πολεμικό Ναυτικό θα γίνουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αντιδράσεις και στην Τουρκία

Στην Τουρκία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζουν ανάλογα το σχετικό περιστατικό, αναπαράγοντας το επίμαχο βίντεο και δεν αποκλείεται να υπάρξει αντίδραση διά της διπλωματικής οδού.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ραγίπ Σοϊλού σχολιάζει τα υβριστικά συνθήματα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του ενώ αναφέρει ότι τέτοια περιστατικά είναι συνηθισμένα στις ελληνικές παρελάσεις.

This footage of the Greek army chanting “Fuck Turkey” and “Cyprus is Greek” is going viral on Turkish Twitter.

First time seeing such thing and unfortunately a friend says this is pretty common? pic.twitter.com/yyJq71tbPt

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 25, 2025