Παρελθόν από σήμερα το ΣΔΟΕ, τι θα γίνει με τις εκκρεμείς υποθέσεις

Το «λουκέτο» στο ΣΔΟΕ και η μετάβαση στην ΑΑΔΕ. Τι θα γίνει με τις εκκρεμείς υποθέσεις. Υπό αξιολόγηση οι ελεγκτές.

Παρελθόν από σήμερα το ΣΔΟΕ, τι θα γίνει με τις εκκρεμείς υποθέσεις
06 Οκτ. 2025 8:40
Pelop News

Τέλος εποχής από σήμερα Δευτέρα 6/10/2025, για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), το οποίο απορροφάται πλήρως από την ΑΑΔΕ με στόχο την καλύτερη οργάνωση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους φορολογικούς ελέγχους.

Το ΣΔΟΕ περνά και τυπικά στην ιστορία. Όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις και το προσωπικό μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ, με βάση κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Το ΣΔΟΕ ιδρύθηκε το 1997 για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος και αποτέλεσε επί δεκαετίες τον βασικό μηχανισμό δίωξης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Πλέον, η σκυτάλη περνά οριστικά στην ΑΑΔΕ.

Εκκρεμείς υποθέσεις

Όλες οι ανοιχτές υποθέσεις ελέγχου μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα ELENXIS. Οι υπάλληλοι που έχουν την ευθύνη προκαταρκτικών εξετάσεων σε συγκεκριμένες υποθέσεις θα συνεχίσουν να τις χειρίζονται μέχρι την ολοκλήρωσή τους, ανεξάρτητα από το πού θα τοποθετηθούν μετά το 2026.

Οι δικαστικές διαδικασίες θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς νέες δηλώσεις ή επαναλήψεις, ενώ οι αποφάσεις που εκδίδονται για υποθέσεις του ΣΔΟΕ θα ισχύουν αυτομάτως έναντι της ΑΑΔΕ.

Αξιολόγηση προσωπικού

Οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ εντάσσονται στην ΑΑΔΕ, με την ίδια εργασιακή σχέση και θέση έως το τέλος του 2025. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δεν θα επιτρέπονται μετακινήσεις, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που θα κρίνει η Αρχή.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, θα τεθούν σε ισχύ τα νέα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας, με ειδική κατηγορία για τους ελεγκτές Οικονομικού Εγκλήματος. Όλοι οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλουν αναλυτική αναφορά προϋπηρεσίας με τις υποθέσεις που χειρίστηκαν από το 2022 έως και τις 2 Οκτωβρίου 2025.

Η τελική τοποθέτηση των ελεγκτών θα εξαρτηθεί από τις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η αξιολόγηση θα βασιστεί στα τυπικά προσόντα, στην επάρκεια και στα αποτελέσματα των υποθέσεων που έχουν χειριστεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Όσοι κριθούν κατάλληλοι θα ενταχθούν οριστικά στον ελεγκτικό μηχανισμό της ΑΑΔΕ με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2026. Οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν σε άλλες θέσεις εντός της Αρχής.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μιλούν για «μεγάλο βήμα εξορθολογισμού» που θα ενισχύσει την αποδοτικότητα του κρατικού μηχανισμού. Από την άλλη πλευρά, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των ελεγκτών ζητούν διαφάνεια στη διαδικασία αξιολόγησης, τονίζοντας ότι οι εξετάσεις δεν πρέπει να αποτελέσουν εργαλείο απομάκρυνσης έμπειρων στελεχών.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα: «Ένας άνθρωπος υποφέρει και ήρθα να τον δω»
12:17 Πάτρα: “Έφυγε” από τη ζωή ο Γιάννης Αγγελόπουλος, συλλυπητήρια Κ. Πελετίδη
12:10 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη – Πιθανός «πελάτης» του κάμπινγκ ο εκτελεστής
12:07 Σεμπαστιάν Λεκορνί: «Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να κυβερνήσω»
12:01 Με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο του ΠΣΑΤ – Φωτογραφίες
12:00 Πρώην κτίριο Λιμένα Πατρών: Διαγωνισμός για κατεδάφιση του «κουφαριού» στο παλιό Λιμάνι – Τελειώνει η 15ετής εγκατάλειψη
12:00 Ο «Άνθρωπος του Θεού» του Ανδρέα Κεντζού έρχεται στην Πάτρα: Μια συγκλονιστική θεατρική αναμέτρηση πίστης και αμφιβολίας
11:55 Τραγωδία στο Ηράκλειο: 70χρονος αυτοπυροβολήθηκε μπροστά στους διασώστες – Σοκαρισμένοι οι αυτόπτες
11:51 Πένθος στην Ηλεία: Έφυγε από τη ζωή ο αρχαιολόγος Άγγελος Λιάγκουρας – Μια ζωή αφιερωμένη στην Ολυμπία και την ελληνική κληρονομιά
11:40 Γιαννούλης: «Η παραίτηση Τσίπρα θα φέρει εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ» ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αλέξης Τσίπρας: Γιατί παραιτήθηκε τώρα από βουλευτής
11:35 Κακοκαιρία «BARBARA» σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: Προειδοποιούν Τσατραφύλλιας – Μαρουσάκης για ισχυρές βροχές, ανέμους και πτώση θερμοκρασίας
11:30 O Δρίτσας παίρνει την έδρα Τσίπρα: «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή»
11:27 Θρήνος στο Διδυμότειχο: Νεκρό βρέφος 11 μηνών – 50 λεπτά μάχη για να σωθεί
11:24 Χρηματιστήριο: Νευρικό άνοιγμα της εβδομάδας
11:23 Άγριος καβγάς ζευγαριού στην Κρήτη: Κατέληξαν και οι δύο στα κρατητήρια για ενδοοικογενειακή βία
11:22 Αιγιάλεια: Ο Δήμαρχος μιλά με τους πολίτες, επίσκεψη στις Καμάρες
11:20 «Η Ζωή σου αξίζει»: Ο συγκλονιστικός Γιάννης Μπρούζος που γράφει γράμματα ζωής και αγάπης στον 7χρονο γιο του
11:15 Welcome to UP 2025: Οι Χορηγοί του της μεγάλης γιορτής του Πανεπιστημίου Πατρών
11:15 Καμένα Βούρλα: Πυροβόλησαν σκύλο με 70 σκάγια – Οργή στην τοπική κοινωνία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ