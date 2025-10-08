Παρελθόν ο Σφαιρόπουλος από τον Ερυθρό Αστέρα

08 Οκτ. 2025 20:12
Pelop News

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αποτελεί από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Έλληνας τεχνικός ενημερώθηκε από την διοίκηση της ομάδας του Βελιγραδίου για την απόφαση της και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν το διαζύγιο είναι φιλικό.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος πλήρωσε το άσχημο ξεκίνημα της ομάδας σε Euroleague και Σερβία. Πρώτο φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Σάσα Ομπράντοβιτς o οποίος έχει υπηρετήσει τον σύλλογο και ως παίκτης αλλά και ως προπονητής.
