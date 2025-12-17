Παρέμβαση 21 ευρωβουλευτών για τα παιδιά της Γάζας – Ερώτηση στην Κομισιόν για την οικογενειακή επανένωση ανηλίκων

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν 21 ευρωβουλευτές από τέσσερις πολιτικές ομάδες, ζητώντας εξηγήσεις για τη μη εφαρμογή αποφάσεων που προβλέπουν την επανένωση ανηλίκων από τη Γάζα με τις οικογένειές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

17 Δεκ. 2025 13:30
Pelop News

Γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν είκοσι ένας ευρωβουλευτές από τέσσερις διαφορετικές πολιτικές ομάδες, έπειτα από πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της ευρωομάδας της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., Κώστα Αρβανίτη. Αντικείμενο της παρέμβασης αποτελεί η μη εφαρμογή αποφάσεων που προβλέπουν την επανένωση ανηλίκων από τη Γάζα με τις οικογένειές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Κομισιόν να αναλάβει ενεργό ρόλο για την προστασία των ανηλίκων και να διασφαλίσει την ουσιαστική εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί από κράτη-μέλη, ώστε παιδιά που δικαιούνται οικογενειακή επανένωση να μη συνεχίζουν να παραμένουν εγκλωβισμένα σε συνθήκες πολέμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην ερώτησή τους οι ευρωβουλευτές επικαλούνται τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), καθώς και τα ευρήματα της UNICEF, τα οποία καταδεικνύουν ότι παιδιά εξακολουθούν να παραμένουν στη Γάζα, παρά το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί θετικές αποφάσεις οικογενειακής επανένωσης από ευρωπαϊκά κράτη.

Όπως σημειώνεται, ύστερα από δύο χρόνια σφοδρών βομβαρδισμών στη Γάζα και τον θάνατο ή τον τραυματισμό περισσότερων από 50.000 παιδιών, οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά επικίνδυνες για τους ανήλικους που βρίσκονται μακριά από την ασφάλεια των συγγενών τους. Παράλληλα, επισημαίνεται η απουσία συντονισμένων και οργανωμένων παρεμβάσεων μεταξύ κρατών και εμπλεκόμενων φορέων, που θα επέτρεπαν την ταυτοποίηση και την ασφαλή απομάκρυνση των παιδιών από τη Γάζα.

Οι ευρωβουλευτές υπενθυμίζουν τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 24, παράγραφος 2, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., σύμφωνα με το οποίο το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα σε κάθε πράξη που το αφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει εάν είναι ενήμερη για το ζήτημα, για ποιους λόγους δεν έχουν εφαρμοστεί οι σχετικές αποφάσεις, ποια μέτρα έχουν ληφθεί έως σήμερα, καθώς και αν προτίθεται να καλέσει τα κράτη-μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η άμεση και ασφαλής επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους.

