Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Στα όρια της επιβίωσης ο πρωτογενής τομέας

Σοβαρές επισημάνσεις για την κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα της χώρας διατυπώνει, με ανακοίνωσή του, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, επισημαίνοντας ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι και δασεργάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δυσμενή πραγματικότητα, η οποία –όπως αναφέρεται– αγγίζει τα όρια της επιβίωσης.

Σύμφωνα με το Παράρτημα, η σημερινή εικόνα του πρωτογενούς τομέα αποτελεί αποτέλεσμα χρόνιων δυσλειτουργιών και παραλείψεων, που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια και πλέον απειλούν άμεσα τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και την επισιτιστική ασφάλεια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μεταξύ των βασικών προβλημάτων που καταγράφονται, αναφέρονται το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος παραγωγής, κυρίως λόγω της ενέργειας και των πρώτων υλών, καθώς και οι χαμηλές τιμές που λαμβάνει ο παραγωγός για τα προϊόντα του, συχνά κάτω ή οριακά πάνω από το κόστος παραγωγής, την ώρα που ο καταναλωτής πληρώνει υψηλές τιμές. Παράλληλα, γίνεται λόγος για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, οι οποίες καθιστούν την παραγωγή ασταθή και απρόβλεπτη, αλλά και για τις επιζωοτίες που τα τελευταία χρόνια έχουν πλήξει την κτηνοτροφία και την παραγωγή γάλακτος.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης η δραματική μείωση των υδάτινων πόρων, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων, η αυξημένη γραφειοκρατία κατά την εφαρμογή της ΚΑΠ, η απουσία φορέα αγροτικής πίστης, καθώς και το απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ, παράγοντες που –όπως αναφέρεται– αφαιρούν κρίσιμους οικονομικούς πόρους από τους παραγωγούς. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην έλλειψη ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής που θα μπορούσε να στηρίξει την παραμονή ή την επιστροφή νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο.

Το Παράρτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καταθέτει παράλληλα σειρά προτάσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους παραγωγής, η ενίσχυση των τιμών παραγωγού με μέτρα περιορισμού της ψαλίδας «από το χωράφι στο ράφι», η στήριξη της κτηνοτροφίας, η προσαρμογή στην κλιματική κρίση, η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων, η απλοποίηση των διαδικασιών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, καθώς και στοχευμένες πολιτικές για τη στήριξη των νέων στον πρωτογενή τομέα και την προσέλκυση εργατών γης.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος υπογραμμίζει ότι η άμεση και ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα, σε συνδυασμό με τη χάραξη μακρόπνοης εθνικής και περιφερειακής αγροτικής πολιτικής, αποτελεί –όπως σημειώνεται– μονόδρομο, δηλώνοντας ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό όσων δραστηριοποιούνται στην παραγωγή.

