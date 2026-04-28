Παρέμβαση για τις συνθήκες διαβίωσης μεταναστών εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα

Σε σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας μεταναστών εργατών γης και εργαζομένων σε συσκευαστήρια τροφίμων προχώρησε το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή, Καλλιέργεια, Τυποποίηση και Συσκευασία Τροφίμων-Ποτών Δυτικής Αχαΐας – Ανδραβίδας – Κυλλήνης, μετά από συνάντηση που είχε με τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπο Μπονάνο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα του σωματείου προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με κύριο αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που –όπως επισημαίνεται– επικρατούν σε χώρους διαμονής και εργασίας χιλιάδων εργατών.

Καταγγελίες για ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας

Σύμφωνα με το σωματείο, οι συνθήκες που επικρατούν σε πολλές περιπτώσεις είναι εξαιρετικά προβληματικές, καθώς «τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους διαμονής των μεταναστών είναι ανύπαρκτα».

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ζήτησαν από την Περιφέρεια να προχωρήσει άμεσα σε υγειονομικούς ελέγχους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση και να επιβληθούν τα αναγκαία μέτρα.

Παράλληλα, απηύθυναν έκκληση τόσο προς την Περιφέρεια όσο και προς την ελληνική κυβέρνηση για τη λήψη έκτακτων παρεμβάσεων που θα αφορούν:

τις συνθήκες διαμονής,

την υγειονομική προστασία,

και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Ανησυχία για την επανεμφάνιση ασθενειών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κίνδυνο εμφάνισης ή επανεμφάνισης ασθενειών, λόγω των ελλιπών μέτρων πρόληψης και ελέγχου.

Το σωματείο επικαλείται χαρακτηριστικά πρόσφατο περιστατικό στη Ζάκυνθος, όπου καταγράφηκε θάνατος 60χρονου από λεπτοσπείρωση. Πρόκειται για ασθένεια που συνδέεται με την εξάπλωση τρωκτικών και μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνη, εφόσον δεν υπάρξει έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη.

Όπως επισημαίνεται, η παρουσία τέτοιων κινδύνων σε περιοχές με έντονη αγροτική δραστηριότητα και λειτουργία δεκάδων συσκευαστηρίων τροφίμων δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα όχι μόνο για την υγεία των εργαζομένων, αλλά και για τη δημόσια υγεία συνολικά.

Παρέμβαση μέσω ΕΟΔΥ και δεσμεύσεις για ελέγχους

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις προς τον ΕΟΔΥ, ώστε να μεταβούν κλιμάκια στην περιοχή.

Στόχος είναι η διενέργεια ελέγχων και εξετάσεων, προκειμένου να αποτυπωθεί η υγειονομική κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Στο επίκεντρο η προστασία εργαζομένων και καταναλωτών

Το σωματείο υπογραμμίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς τα προϊόντα που παράγονται και συσκευάζονται στις συγκεκριμένες μονάδες καταλήγουν καθημερινά στην κατανάλωση.

Η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις, ενίσχυση των ελέγχων και διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης τίθεται πλέον επιτακτικά, με τους εργαζόμενους να αναμένουν συγκεκριμένες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς το επόμενο διάστημα.

