Πάτρα: Να μπει φρένο στα τροχαία – Παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών

Μπαραζ ατυχηματων στον αστικό ιστό της Πάτρας. Οκτώ τροχαία μέσα σε λίγες ώρες.

Πάτρα: Να μπει φρένο στα τροχαία - Παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών Από το τροχαίο που σημειώθηκε προχθές στην είσοδο της Πάτρας με έναν τραυματία
19 Μαρ. 2026 10:55
Μετά το πρόβλημα της βίας των ανηλίκων, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και για το μείζον ζήτημα των τροχαίων ατυχημάτων. Ο κ. Ευάγγελος Μάστακας, με την ανάληψη των καθηκόντων του στην Πάτρα, έδειξε ότι πρόκειται για έναν λειτουργό της Δικαιοσύνης, ο οποίος αφουγκράζεται την κοινωνία και, μέσω του ρόλου του, παρεμβαίνει προκειμένου να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της μείωσης των παραβατικών συμπεριφορών. Ο κύκλος των παρεμβάσεών του για τη βία των ανηλίκων περιελάμβανε μια σειρά δράσεων με τους μαθητές και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαίδευσης στο επίκεντρο, ώστε να μειωθούν τα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας.

Πάτρα: Να μπει φρένο στα τροχαία - Παρέμβαση της Εισαγγελίας ΕφετώνΟ προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας έχει ήδη ξεκινήσει επαφές, ώστε να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων που σημειώνονται στην περιοχή, με θύματα νέους και μη πολίτες που είτε χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο είτε τραυματίζονται σοβαρά. Πηγές από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών αναφέρουν ότι ο κ. Μάστακας βρίσκεται σε επαφή με την Τροχαία Πατρών για το ζήτημα αυτό. «Δεν θέλει τον τροχονόμο να είναι έξω απλώς για να κόβει κλήσεις. Θέλει τον τροχονόμο να βρίσκεται στα επικίνδυνα σημεία, εκεί όπου σημειώνονται τα περισσότερα και σοβαρότερα τροχαία στην Πάτρα, ώστε οι οδηγοί να μην οδηγούν επικίνδυνα ή να προσέχουν περισσότερο στα “δύσκολα” σημεία» αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές στην «Π», καθώς οι σχετικές συζητήσεις με την Τροχαία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Και δεν πρόκειται να μείνει μόνο σε αυτά. Στα σχέδια της Εισαγγελίας είναι να δοθεί το ερέθισμα σε κοινωνικούς και άλλους φορείς να ασχοληθούν με την ευαισθητοποίηση των οδηγών και των πολιτών και σε αυτό το ζήτημα. Αλλωστε, τα τροχαία δυστυχήματα στην ευρύτερη περιοχή της αχαϊκής πρωτεύουσας συνεχίζουν να κοστίζουν ζωές και να προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς συμπολιτών.

ΑΠΑΝΩΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ

Μόλις προχθές, οκτώ τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στην Πάτρα, με πολλούς τραυματισμούς και σοβαρότερο αυτόν ενός δικυκλιστή που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών, στη διασταύρωση για τις εργατικές κατοικίες του Νέου Δρόμου. Ο αναβάτης υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και, μάλιστα, χθες, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο 50χρονος άνδρας, όπως έγραψε το pelop.gr, μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να καταφέρουν να τον βοηθήσουν να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Ο αναβάτης της μηχανής φορούσε κράνος, το οποίο όμως έφυγε από το κεφάλι του εξαιτίας της σφοδρότητας της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του. Ο οδηγός του ΙΧ που ενεπλάκη στο τροχαίο συνελήφθη από την Αστυνομία και θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη. Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν το ΙΧ επιχείρησε να στρίψει αριστερά διασχίζοντας κάθετα την εθνική οδό, τη στιγμή που διερχόταν από το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα η μηχανή του 50χρονου, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν και ο αναβάτης να εκσφενδονιστεί αρκετά μέτρα μακριά.

ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η Πάτρα έχει θρηνήσει ήδη τρεις νεκρούς σε δύο θανατηφόρα δυστυχήματα, ενώ σε ένα ακόμη, στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, χάθηκε μία ακόμη ζωή αναβάτη μηχανής. Στις 24 Ιανουαρίου 2026, στην περιοχή της Παραλίας Πατρών, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 19χρονου και μιας 17χρονης. Στις 22 Φεβρουαρίου 2026, στην Οβρυά, σύγκρουση δύο ΙΧ στοίχισε τη ζωή σε 45χρονη γυναίκα που επέβαινε σε ένα από τα οχήματα. Σχεδόν κάθε εβδομάδα σημειώνονται πολλαπλά τροχαία (εκτροπές, συγκρούσεις, ανατροπές οχημάτων). Πολλά περιστατικά είναι χωρίς τραυματισμούς ή με ελαφρείς τραυματισμούς, αλλά δείχνουν τη συχνότητα του φαινομένου. Η πραγματική εικόνα, ωστόσο, είναι πιο επιβαρυμένη, καθώς τα επίσημα συγκεντρωτικά στοιχεία της Τροχαίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Τα στοιχεία δείχνουν ότι χρειάζονται παρεμβάσεις και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας εφετών Πάτρας.

