Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Αχαΐας για το ενεργειακό κόστος

Οι πρόσφατες πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη αρχίσει να προκαλούν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας να εμφανίζουν αυξητικές τάσεις. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς δημιουργεί νέες πιέσεις στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων σε μια περίοδο που η οικονομία προσπαθεί να διατηρήσει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, εκφράζοντας την αγωνία της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, επισημαίνει ότι το ενεργειακό κόστος παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρά τις κατά καιρούς αποκλιμακώσεις στις διεθνείς τιμές, η πραγματικότητα για πολλές επιχειρήσεις παραμένει δύσκολη, καθώς οι δαπάνες για ενέργεια συνεχίζουν να απορροφούν σημαντικό μέρος των λειτουργικών εξόδων.

Η κατάσταση αυτή γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη υπό το φως των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα περίοδο αστάθειας στις ενεργειακές αγορές. Οι επιχειρήσεις της Αχαΐας, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, όπου το κόστος ενέργειας μπορεί να μεταβληθεί σημαντικά σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερα για την Αχαΐα, το ενεργειακό ζήτημα αποκτά πρόσθετες διαστάσεις. Ο νομός εξακολουθεί να υστερεί σε βασικές ενεργειακές υποδομές σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ελλάδας και αναμένουμε το σπουδαίο έργο που εκτελεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την έλευση του φυσικού αερίου, ώστε να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις πρόσβαση σε αυτή την πηγή ενέργειας. Ως τώρα όμως, είναι υπαρκτές οι αντικειμενικές ανισότητες σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, όπου οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οικονομικότερες μορφές ενέργειας. Η έλλειψη εναλλακτικών επιλογών αυξάνει το λειτουργικό κόστος για πολλές επιχειρήσεις της περιοχής, επηρεάζοντας άμεσα την ανταγωνιστικότητά τους. Σε ένα περιβάλλον όπου οι επενδυτικές αποφάσεις επηρεάζονται έντονα από το ενεργειακό κόστος, η υστέρηση στις υποδομές μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Για τον λόγο αυτό, το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα και στοχευμένα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής αστάθειας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας προτείνει:

Λήψη έκτακτων μέτρων επιδότησης του ενεργειακού κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε περίπτωση περαιτέρω αύξησης των τιμών ενέργειας.

Επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών στην Αχαΐα, με έμφαση στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε φυσικό αέριο.

Ενίσχυση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε αυτοπαραγωγή ενέργειας, όπως τα συστήματα net metering.

Δημιουργία ευέλικτων ρυθμίσεων για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση ενεργειακών οφειλών, χωρίς τον κίνδυνο διακοπής ηλεκτροδότησης.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και για τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας, η στήριξη της επιχειρηματικότητας δεν αποτελεί απλώς οικονομική επιλογή, αλλά βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της αναπτυξιακής δυναμικής της τοπικής οικονομίας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί την Πολιτεία να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και να προχωρήσει σε έγκαιρες παρεμβάσεις που θα προστατεύσουν τις επιχειρήσεις από νέες ενεργειακές πιέσεις.

