Παρέμβαση Τσίπρα: Το «μεγάλο κόλπο» στη ΔΕΗ

Με μια παρέμβαση σε υψηλούς τόνους, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στρέφει τα βέλη του κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για «οικονομικό έγκλημα» και «μεγάλο κόλπο» γύρω από τη διαχείριση της ΔΕΗ.

Ο κ. Τσίπρας εστιάζει στη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της επιχείρησης, σημειώνοντας ότι το Δημόσιο ετοιμάζεται να καταβάλει 1,3 δισ. ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός αντιπαραβάλλει τη στάση αυτή με την προηγούμενη ΑΜΚ, όταν το Δημόσιο δεν συμμετείχε για να μην «σπαταληθούν» 650 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια της πλειοψηφίας των μετοχών.

«Τότε τα 650 εκατομμύρια ήταν σπατάλη, σήμερα το 1,3 δις είναι επένδυση στο μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι πόροι αυτοί κατευθύνονται σε επενδύσεις στη Ρουμανία και την Ουγγαρία, αντί να διατεθούν για την ενίσχυση της Υγείας, της Παιδείας ή την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Κριτική για το κόστος ενέργειας

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγορεί τη διοίκηση της εταιρείας για «κυνισμό», επικαλούμενος δηλώσεις προς επενδυτές ότι οι υψηλές χονδρικές τιμές ρεύματος στην Ελλάδα αποτελούν ευκαιρία κερδοφορίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΔΕΗ λειτουργεί πλέον ως ιδιώτης πάροχος, αδιαφορώντας για το κόστος που επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επιπλέον, συνδέει τη χρηματοδότηση της ΔΕΗ με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ), υποστηρίζοντας ότι:

Ο όμιλος και ο ΔΕΔΔΗΕ έχουν λάβει κεφάλαια που προσεγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ .

Τα έσοδα του Δημοσίου από μερίσματα το 2025 ανήλθαν σε μόλις 50 εκατ. ευρώ.

Η ΔΕΗ πρωταγωνιστεί στις πρακτικές του «καρτέλ ενέργειας», τροφοδοτώντας την ακρίβεια.

«Κερδισμένοι οι ιδιώτες μέτοχοι»

Ο κ. Τσίπρας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η στρατηγική αυτή ευνοεί αποκλειστικά τους ιδιώτες μετόχους, όπως η CVC Capital Partners, η οποία «αξιοποιεί τεράστια κεφάλαια από τις τσέπες του Έλληνα φορολογούμενου». Προειδοποιεί, τέλος, ότι ενώ οι ισολογισμοί της εταιρείας θα παρουσιάζουν υπεραξίες, οι πολίτες θα συνεχίσουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ακριβούς λογαριασμούς και ενεργειακή ανασφάλεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



