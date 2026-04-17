Παρέμβαση Βρούτση για ΕΟΚ – Λιόλιος: «Αυτό πρέπει να κάνει πάντα ένας υπουργός»

Συνέχεια και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα έχει το θέμα που άνοιξε χθες η ΚΑΕ Μαρούσι με την επίθεση που εξαπέλυσε προσωπικά στον πατρινό πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Οι εξελίξεις τρέχουν σαν χιονοστιβάδα με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την πάσα από την αθηναϊκή ΚΑΕ και να επιτίθεται εκ νέου στον κ. Λιόλιο, καλώντας τον να παραιτηθεί, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης έδωσε εντολή να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Μιχάλη Δημητρακόπουλου από τις αρμόδιες αρχές.

Από την πλευρά του ο Βαγγέλης Λιόλιος θα καταθέσει μήνυση για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων κατά των Ηλία Παπαθεοδώρου, Δήμου Στασινόπουλου και Φάνη Ταρνατώρου. Επίσης, θα καταθέσει μήνυση κατά του Δήμου Στασινόπουλου για εκβίαση και απειλή.

Επίσης, προχώρησε σε αιχμηρή δήλωση αναφερόμενος στον κ. Βρούτση, με τον οποίο έχει ξεσπάσει κόντρα το προηγούμενο διάστημα με αφορμή και τη χρηματοδότηση της ΕΟΚ από την Πολιτεία μέσω του μόνιμου μηχανισμού από τη φορολογία κερδών των παικτών από τα τυχερά παίγνια.

Αναλυτικά η δήλωσή του του κ. Λιόλιου: «Μπορεί να έχω ασκήσει αυστηρή κριτική στον υπουργό αθλητισμού για παραλείψεις σε σχέση με τα αθλητικά σωματεία και μεροληψία και αδιαφάνεια σε σχέση με την οικονομική χρηματοδότηση και υποστήριξη των Ελληνικών πρωταθλημάτων όμως, πρέπει να του δώσω συγχαρητήρια γιατί λειτουργώντας ακαριαία και θεσμικά στέλνει στις αρμόδιες αρχές όλες τις καταγγελίες για διερεύνηση.

Ακριβώς αυτό που πρέπει άμεσα να κάνει και με τη καταγγελία της ΚΑΕ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ προς το πρόσωπό μου. Αυτό πρέπει να κάνει πάντα ένας υπουργός αθλητισμού. Να μην αφήνει καμία σκιά να υπάρχει στον αθλητισμό και ούτε να επιτρέπει να λασπολογούν δημόσια πρόσωπα χωρίς να λογοδοτούν»

