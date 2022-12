Παρίσι: Προφυλακιστέος ο άνδρας που δολοφόνησε 3 Κούρδους σε κουρείο

Κρίθηκε προφυλακιστέος ο 69χρονος μακελάρης, ο οποίος εισέβαλε σε κουρείο στο Παρίσι και πυροβόλησε εν ψυχρώ τρεις Κούρδους μετανάστες, την περασμένη Παρασκευή (23.12.0222), τους οποίους και σκότωσε. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για μια σειρά αδικημάτων.

Όπως αναφέρει δικαστική πηγή της Γαλλίας, ο 69χρονος που ομολόγησε ότι τρέφει «παθολογικό μίσος για τους ξένους», μετά τη δολοφονία τριών από αυτών στο κουρείο στο Παρίσι, κατηγορείται για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας λόγω της φυλής, της εθνότητας ή της θρησκείας του θύματος, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή.

Ο 69χρονος σκότωσε μία γυναίκα, την Εμινέ Καρά, στέλεχος μιας γυναικείας κουρδικής οργάνωσης, καθώς και δύο άνδρες, μεταξύ των οποίων ήταν και ο καλλιτέχνης και πολιτικός πρόσφυγας, Μιρ Περβέρ. Τραυμάτισε επίσης τρεις άνδρες, τον έναν εκ των οποίων σοβαρά. Τα πέντε θύματα είχαν την τουρκική υπηκοότητα και το έκτο τη γαλλική.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης:

Moments where the Paris shooter is maintained on the ground by civilian present in the hairdresser salon.

The salon is owned by a Kurd but on the video they are speaking Turkish (probably Kurdish diaspora from Northern Kurdistan) pic.twitter.com/Q10ExXpW4d

— Kendal Amanos – KurdishFront (@AmanosKendal) December 24, 2022