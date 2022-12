Παρίσι: Το νεκροταφείο των διασήμων όπου η φύση κυριαρχεί – ΦΩΤΟ

Το νεκροταφείο Père-Lachaise στο Παρίσι, στο οποίο βρίσκονται -μεταξύ άλλων- οι τάφοι των Όσκαρ Ουάιλντ, Τζιμ Μόρισον, Έντιθ Πιαφ και πολλών ακόμα καλλιτεχνικών ειδώλων, έχει γίνει δημοφιλής τουριστικός προορισμός και καταφύγιο για την άγρια φύση.

Στο νεκροταφείο, που βρίσκεται ανάμεσα σε λεωφόρους με μεγάλη κίνηση στη γαλλική πρωτεύουσα, μπορεί κανείς να ακούσει ξερά φύλλα να θροΐζουν, να δει δάφνες και φτελιές με πυκνό φύλλωμα ενώ θα δει και ζώα, όπως παπαγάλους να κουρνιάζουν στα φύλλα αλλά και αλεπούδες και κουκουβάγιες.

Το νεκροταφείο είναι γνωστό ως τόπος ανάπαυσης διάσημων καλλιτεχνών όμως, τα τελευταία χρόνια, όμως, έχει γίνει επίσης καταφύγιο για τη χλωρίδα και την πανίδα της πόλης.

«Η φύση παίρνει πίσω αυτά που της ανήκουν» λέει στους New York Times ο Benois Gallot, ο έφορος του νεκροταφείου, υπεύθυνος για την επίβλεψη της συντήρησης των χώρων και την κατανομή των θέσεων ταφής, καθώς περπατά ανάμεσα σε επιτύμβιες στήλες τις οποίες «αγκαλιάζουν» αμπέλια και αγριόχορτα.

Ένα σχέδιο δεκαετίας για τη σταδιακή κατάργηση των φυτοφαρμάκων είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή του νεκροταφείου σε έναν από τους πράσινους πνεύμονες του Παρισιού, το οποίο προσδοκά να γίνει πιο φιλικό προς το κλίμα ενόψει της αύξησης της θερμοκρασίας.

Η ύπαρξη άγριας ζωής σε έναν τόπο αφιερωμένο στον θάνατο, θεωρείται ως μια μικρή επανάσταση στα ήθη των γαλλικών νεκροταφείων, όπου τα ίχνη ζωής θεωρούνταν ασέβεια προς τους νεκρούς.

«Κάναμε στροφή 180 μοιρών» λέει ο Gallot και προσθέτει ότι το Père-Lachaise είναι η απόδειξη ότι «οι ζωντανοί και οι νεκροί μπορούν να συνυπάρξουν».

Το νεκροταφείο 110 στρεμμάτων, που άνοιξε το 1804 και πήρε το όνομά του από τον εξομολογητή του Λουδοβίκου ΙΔ’, τον αιδεσιμότατο François de La Chaise d’Aix, δεσπόζει σε μια πλαγιά και κοιτάζει προς το κέντρο του Παρισιού. Οι πρώτες επιτύμβιες στήλες είναι περιστοιχισμένες με δέντρα και φυτά σε ένα περιβάλλον που θυμίζει πάρκο.

The stars in Paris's Père-Lachaise cemetery are no longer Jim Morrison and Oscar Wilde — but foxes, tawny owls and orchids.

Our story on how one of the world's most visited cemetery has become a haven for the French capital's flora and fauna. https://t.co/MCiyglVX8J

— Constant Méheut (@ConstantMeheut) December 28, 2022