Πάρνηθα: Εκρήξεις σε κολώνα της ΔΕΗ

Καταγγέλλων, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, υποστήριξε πως ενημέρωσε την Πυροσβεστική για το συμβάν

Πάρνηθα: Εκρήξεις σε κολώνα της ΔΕΗ
25 Σεπ. 2025 17:23
Pelop News

Σε εντυπωσιακό βίντεο φαίνονται σπινθήρες που εκτοξεύονταν από μία κολώνα της ΔΕΗ παρατήρησε ένας περιπατητής στην Πάρνηθα.

Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή «LIVE NOW» της ΕΡΤ, από την κολώνα έβγαιναν σπίθες, πιθανώς από βραχυκύκλωμα καλωδίου που έχει τυλιχτεί πάνω της.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην εκπομπή, το βίντεο τραβήχτηκε λίγες μόλις ημέρες πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στην περιοχή.

Το βίντεο συνοδεύεται από χαρακτηριστικούς ήχους μικροεκρήξεων, γεγονός που επιβεβαιώνει την ηλεκτρική αστοχία.

Ο καταγγέλλων, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, υποστήριξε πως ενημέρωσε την Πυροσβεστική για το συμβάν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Στέκεστε όρθιοι και σας ανεβαίνει η πίεση;
23:39 Οι τρομεροί αριθμοί του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό, 100 συμμετοχές-63 γκολ!
23:21 Βήμα-βήμα το μαγείρεμα του αγαπημένου τραχανά
23:00 Πίτερς: Οι προβλέψεις του για την κατάταξη στη Euroleague, στο Νο1 ο Ολυμπιακός ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τεράστιο σοκ στο Αγγλικό ποδόσφαιρο, πρώην παίκτης της Άρσεναλ «έσβησε» στα 21 χρόνια!
22:51 Ισραηλινή επίθεση στη Σαναά: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 142 τραυματίες
22:47 Μεγάλη του Γένους Σχολή: Μετακομίζει σε άλλο κτίριο στην Κωνσταντινούπολη
22:35 Υπέγραψαν συμφωνία Τουρκία και ΗΠΑ για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία
22:27 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil και τον πρόεδρο της Lockheed Martin
22:16 Η κλήρωση του Τζόκερ με τα πολλά λεφτά!
22:12 EBU: Ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026
22:00 Μαρκάτια 2025: Η μνήμη της πόλης ξυπνά – Ξεκινούν οι εκδηλώσεις την Παρασκευή
21:59 Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν: «Μεγάλο παζάρι» για τα F35, F16 και τους Patriot, η καρφίτσα και η θεολογική σχολή της Χάλκης ΒΙΝΤΕΟ
21:48 Φυλακισμένη ακτιβίστρια στο Ιράν πέθανε λίγο μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο
21:39 Κυρανάκης προς ΟΣΕ: «Όχι» στην άσκηση αναίρεσης για τις αποζημιώσεις σε οικογένειες θυμάτων των Τεμπών
21:30 Μαυρίζει η ψυχή σου, νεκρό το τετράχρονο παιδάκι στο τροχαίο δυστύχημα
21:20 Συνολικά 57 μετανάστες στο λιμάνι στο Κατάκολο ΦΩΤΟ
21:12 Τεσσάρων χρονών παιδάκι υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε τροχαίο
21:01 Δικηγορικός κόσμος: Ζητά να εξετάσει η Δικαιοσύνη το αίτημα εκταφής της σορού του γιου του Ρούτσι
20:53 Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 12,4 μονάδων για τη ΝΔ και 17,4 για τον Μητσοτάκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ