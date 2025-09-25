Πάρνηθα: Εκρήξεις σε κολώνα της ΔΕΗ

Σε εντυπωσιακό βίντεο φαίνονται σπινθήρες που εκτοξεύονταν από μία κολώνα της ΔΕΗ παρατήρησε ένας περιπατητής στην Πάρνηθα.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η εκπομπή «LIVE NOW» της ΕΡΤ, από την κολώνα έβγαιναν σπίθες, πιθανώς από βραχυκύκλωμα καλωδίου που έχει τυλιχτεί πάνω της.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην εκπομπή, το βίντεο τραβήχτηκε λίγες μόλις ημέρες πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στην περιοχή.

Το βίντεο συνοδεύεται από χαρακτηριστικούς ήχους μικροεκρήξεων, γεγονός που επιβεβαιώνει την ηλεκτρική αστοχία.

Ο καταγγέλλων, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, υποστήριξε πως ενημέρωσε την Πυροσβεστική για το συμβάν.

