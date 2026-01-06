Παρών το Εργατικό Κέντρο Πάτρας στο αγροτικό μπλόκο της Περιμετρικής

Αντιπροσωπεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας με επικεφαλής τον Πρόεδρο, Μαρμούτα Δημήτρη παρευρέθηκε χθες βράδυ Δευτέρα 5/01/2026, στο αγροτικό μπλόκο, στον κόμβο της Εγλυκάδας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, που αποφάσισαν οι αγροτοκτηνοτρόφοι από την Αχαΐα με βάση και τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα.

Στην παρέμβασή του ο Πρόεδρος του ΕΚΠ δήλωσε την αμέριστη στήριξη, των ταξικών συνδικάτων στον δίκαιο αγώνα τους για να καταφέρουν να επιβιώσουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια κόντρα στην πολιτική της ΚΑΠ, της ΕΕ και της κυβέρνησης που μάταια προσπαθεί να τους καταστείλει και να τους τρομοκρατήσει.

