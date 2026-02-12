Παρούσα η «Πάτρα Ενωμένη» σε εκδηλώσεις κοπής πιτών ΦΩΤΟ

Δυναμική παρουσία είχε για μια ακόμη εβδομάδα η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» στις εκδηλώσεις κοπής βασιλόπιτας συλλόγων και ομάδων της πόλης.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Σβόλης παρευρέθηκε στην εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΑΕΠ Ολυμπιάδα στο κλειστό γυμναστήριο του συλλόγου και στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Άνθεια-Κυψέλη».

Η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μάχη Σιώρου παρευρέθηκε στην κοπή της βασιλόπιτας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και στην αντίστοιχη εκδήλωση της Νεφρολογικής Κλινικής και του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων του ΠΓΝΠ.

Ο δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Ξυλιάς έδωσε το παρών στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας και του Πολιτιστικού Συλλόγου «Άνθεια-Κυψέλη».

Ο δημοτικός σύμβουλος Φίλιππος Οικονόμου έδωσε το παρών στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, του Αθλητικού Σωματείου Προφήτης Ηλίας (μπάσκετ) και του Αθλητικού Σωματείου Σείριος (βόλεϊ).

O δημοτικός σύμβουλος Φίλιππος Παπαγεωργίου παρευρέθηκε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Άνθεια-Κυψέλη».

Το μέλος της παράταξης Γιώτα Αγγελοπούλου παρευρέθηκε στην κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου Δωριέων Πάτρας «Ο Άγιος Αθανάσιος» στο Θεατράκι της Μαρίνας.

«Η δημοτική μας παράταξη θα συνεχίσει να βρίσκεται ανελλιπώς στο πλευρό των συλλόγων και των αθλητικών σωματείων της Πάτρας, καθώς αποτελούν κύτταρα ζωής και προόδου για τους συμπολίτες μας», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

