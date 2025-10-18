Παρουσίαση αλά Τσάμπιονς Λιγκ σε παιχνίδι Α’ Κατηγορίας!

Τυχεροί όσοι βρεθούν σήμερα (18/10, 19.00) στο παιχνίδι Αρης Πατρών – Εθνικός Πατρών για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας.

Οι γηπεδούχοι έχουν ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις, κάποιες από τις οποίες δεν έχουμε ξαναδεί σε αγώνες ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.

Οπως για παράδειγμα, ένα τεράστιο video wall που θα τοποθετηθεί απέναντι από την κεντρική κερκίδα. Με την είσοδο των παικτών, οι θεατές θα μπορούν να δουν στην οθόνη όλα τα ονόματα της 11άδας και τους αναπληρωματικούς με τις φωτογραφίες τους, όπως ακριβώς γίνεται στα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ.

Θα ‘χει νυχτώσει κιόλας, οπότε το θέαμα θα είναι εντυπωσιακό και πρωτόγνωρο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



