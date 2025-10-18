Παρουσίαση αλά Τσάμπιονς Λιγκ σε παιχνίδι Α’ Κατηγορίας!

Πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι

Παρουσίαση αλά Τσάμπιονς Λιγκ σε παιχνίδι Α' Κατηγορίας!
18 Οκτ. 2025 9:06
Pelop News

Τυχεροί όσοι βρεθούν σήμερα (18/10, 19.00) στο παιχνίδι Αρης Πατρών – Εθνικός Πατρών για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορίας.

Οι γηπεδούχοι έχουν ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις, κάποιες από τις οποίες δεν έχουμε ξαναδεί σε αγώνες ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.

Οπως για παράδειγμα, ένα τεράστιο video wall που θα τοποθετηθεί απέναντι από την κεντρική κερκίδα. Με την είσοδο των παικτών, οι θεατές θα μπορούν να δουν στην οθόνη όλα τα ονόματα της 11άδας και τους αναπληρωματικούς με τις φωτογραφίες τους, όπως ακριβώς γίνεται στα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ.

Θα ‘χει νυχτώσει κιόλας, οπότε το θέαμα θα είναι εντυπωσιακό και πρωτόγνωρο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Στο «κόκκινο» η Αιγιάλεια: Ανησυχητική αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων
10:48 Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ στη μάχη με Χανιά
10:36 Η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής της: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έφυγε στον αέρα της Φαίης Μαυραγάνη BINTEO
10:30 Φοινικούντα: Νέα στοιχεία από 300 κάμερες και τις κλήσεις των δραστών – Ο γρίφος της διαφυγής και το ενδεχόμενο ηθικού αυτουργού
10:24 Γυρίζουμε τον χρόνο πίσω: Έρχεται η αλλαγή σε χειμερινή ώρα στις 26 Οκτωβρίου
10:20 Πάτρα: Έφυγε το… τρέιλερ και προκάλεσε χάος! «Θέρισε» σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Καλαβρύτων
10:12 Η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του 75χρονου ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ: «Έφυγε ταΐζοντας τα άλογά του»
10:00 «Ο,τι οραματιζόμαστε… γίνεται!»: Ο πασίγνωστος ψυχοθεραπευτής Δρ. Γιώργος Λάγιος αναλύει την ανθρώπινη σκέψη στην «Π»
9:55 Συναγερμός για τον Οδοντωτό: Προειδοποίηση Παπαδόπουλου «Θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για την περιοχή» – Συνάντηση με Κυρανάκη
9:48 Φοινικούντα: Ο ανιψιός «δείχνει» τον δράστη – Αύριο οι απολογίες των δύο 22χρονων
9:36 Είπε «πάω στη δουλειά» και χάθηκε στο κενό: Το μυστήριο πίσω από την πτώση του 44χρονου από τον πύργο «Απόλλων»
9:30 Η παρακαταθήκη του 1981 και το αίτημα για μια νέα Αλλαγή
9:24 Μια Ευρώπη, δύο ταχύτητες: Η Δυτική Ελλάδα στο “φτωχό τόξο” της Ένωσης
9:12 Τροχαίο στο Μενίδι: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε δέντρο – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός
9:06 Παρουσίαση αλά Τσάμπιονς Λιγκ σε παιχνίδι Α’ Κατηγορίας!
9:00 Δεν αρκεί το μήνυμα
8:55 Το ChatGPT μπαίνει στις σχολικές αίθουσες: Όταν η κιμωλία συνάντησε την Τεχνητή Νοημοσύνη
8:55 CNN: Ο Τραμπ επιχειρεί διπλωματικό ντόμινο από τη Γάζα έως τη Μόσχα
8:55 Πετρέλαιο και βενζίνη κάτω από τα περσινά επίπεδα: Προειδοποιήσεις για αυξήσεις στο ρεύμα
8:55 Μητσοτάκης φέρνει στο ίδιο τραπέζι Κύπρο, Τουρκία, Αίγυπτο και Λιβύη – Το σχέδιο «5×5»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ