Παρουσίαση βιβλίου στο Πολύεδρο: «Αυτή, το Άτομο Μηδέν» της Γεωργίας Βεληβασάκη

Στο Πολύεδρο παρουσιάζεται την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 8:30 το βράδυ, το βιβλίο της Γεωργία Βεληβασάκη με τίτλο Αυτή, το Άτομο Μηδέν, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σμίλη.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μάρω Γαλάνη, χορογράφος, performer, ποιήτρια και ΕΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς και η Βαρβάρα Χρηστιά, ποιήτρια.

Το «Αυτή, το Άτομο Μηδέν» ξεδιπλώνεται ως μια υβριδική αφήγηση, όπου η ποιητική γλώσσα συναντά την εσωτερική δράση και τη σωματική μνήμη. Μέσα από εικόνες εγκλεισμού, σιωπής και επιτήρησης, η αφηγήτρια περιγράφει έναν κόσμο που μοιάζει με φυλακή – όχι απαραίτητα υλική, αλλά υπαρξιακή. Ένα απλό, σχεδόν ανεπαίσθητο γεγονός γίνεται η αφορμή για τη ρήξη: η ιδέα της απόδρασης, όχι ατομικής αλλά συλλογικής, ως πράξη φυσική, σχεδόν αυτονόητη.

Η γραφή κινείται σε μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο όνειρο και την εγρήγορση, με τον χρόνο να διαστέλλεται και τις κινήσεις να αποκτούν βαρύτητα και συμβολισμό. Κάθε βήμα, κάθε χειρονομία, κάθε λέξη πρέπει να μοιάζει «φυσική», αλλιώς το σχέδιο καταρρέει. Το κείμενο λειτουργεί σαν εσωτερικός μονόλογος διαφυγής, αλλά και σαν σχόλιο πάνω στην επιτήρηση, την ταυτότητα και την ανάγκη αυτοπροσδιορισμού.

Η Γεωργία Βεληβασάκη, γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης και κάτοικος Αθήνας, δραστηριοποιείται στη σύγχρονη ποίηση, τη στιχουργική, το διήγημα, το μουσικό θέατρο και την performance. Ως ερμηνεύτρια και δημιουργός, κινείται στα όρια των τεχνών, ενώ διδάσκει Επιτελεστική Ποίηση (Performance Poetry). Είναι υποψήφια διδάκτορας Δημιουργικής Γραφής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Η παρουσίαση στο Πολύεδρο φιλοδοξεί να λειτουργήσει όχι μόνο ως μια τυπική βιβλιοπαρουσίαση, αλλά ως ανοιχτός χώρος διαλόγου γύρω από τη γραφή, το σώμα, τη μνήμη και την ανάγκη διαφυγής — ατομικής και συλλογικής.

