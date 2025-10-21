Παρουσιάζονται τα βιβλία της Αννης Παπαθεοδώρου την Τετάρτη 22 Oκτωβρίου στη Στέγη Γραμάτων «Κωστής Παλαμάς»

Με έξι μυθιστορήματα στο ενεργητικό της, η Αννη Παπαθεοδώρου θα βρίσκεται την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου (ώρα 19:00) στην Πάτρα και τη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» για την παρουσίαση του έργου της.

Με αφορμή την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το βιβλιοπωλείο «Γωνιά του Βιβλίου – Παπαχρίστου» και η «Ανεμος Εκδοτική» η συγγραφέας μιλά στην «Π» για τη μαγεία της γλώσσας, τη θεματική και τους ήρωες των βιβλίων της, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη.

-Σπουδάσατε οικονομικά και εργαστήκατε στον τραπεζικό τομέα. Αριθμοί και λέξεις πώς ταίριαξαν, ώστε να αρχίσετε να γράφετε;

Πιστεύω πως η γλώσσα είναι μαγική, όπως και οι αριθμοί. Η γλώσσα δεν διαφέρει από τα μαθηματικά. Είναι κι εκείνη μαθηματικά. Εχει κανόνες, λογική, συνέπεια. Εχει αρχή, μέση και τέλος. Εχει λόγο και σκοπό. Ετσι νομίζω πως ταίριαξαν στο μυαλό μου.

-Η προφητική, θα έλεγε κανείς, τριλογία σας «Ευτοπία» κάνει λόγο για έννοιες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, οι αξίες. Τι σας οδήγησε στο θέμα αυτό και πώς βλέπετε το μέλλον;

Ανήκω στη γενιά της μεταπολίτευσης, μια γενιά πολιτικοποιημένη και με ιδιαίτερη ευαισθησία για την ελευθερία και τη δημοκρατία, αφού είχαμε βγει από μία μαύρη για τη χώρα περίοδο, αυτήν της δικτατορίας. Στο θέμα αυτό, όμως, με οδήγησε η οικονομική κρίση, την οποία θέλησα να επεκτείνω στο μέλλον. Θέλησα να διερευνήσω πού θα μπορούσε να μας οδηγήσει η συνέχειά της και πού θα μπορούσε να φτάσει στην ακραία της μορφή. Ετσι έπλασα έναν δυστοπικό κόσμο, τον οποίο και προσπάθησα να διορθώσω. Επλασα, λοιπόν,και τον αντίποδά του, έναν κόσμο ιδανικό -την Ευτοπία. Το μέλλον διαφαίνεται δύσκολο, δυστυχώς. Ομως, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να παραιτηθούμε από την προσπάθεια και τον αγώνα να το διορθώσουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το οραματιστούμε όπως μας αξίζει και να παλέψουμε για να το υλοποιήσουμε.

-«Η τέταρτη πλευρά» είναι το τελευταίο σας βιβλίο. Κι εδώ συνομιλείτε με τη σημερινή πραγματικότητα –θέματα κοινωνικά, πολιτικά και ανθρώπινα. Θεωρείτε πως η λογοτεχνία μπορεί (ή οφείλει) να λειτουργεί ως μορφή παρέμβασης;

Η λογοτεχνία πάντα είχε και πάντα θα έχει επιρροή στους ανθρώπους. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε φράσεις ή λόγια μεγάλων λογοτεχνών για να ενισχύσουμε τις απόψεις μας ή να υπερασπίσουμε τις ιδέες μας. Αυτό δείχνει τη δύναμή της. Αυτήν τη δύναμη οφείλει, κατά τη γνώμη μου, ο λογοτέχνης να τη χρησιμοποιεί προς όφελος της κοινωνίας. Εχει έναν τρόπο επικοινωνίας και, ακριβώς γι’ αυτό, οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες του κόσμου και με τα δικά του μέσα, που είναι τα έργα του, να δίνει ιδέες και λύσεις στα προβλήματά του.

-Τους ήρωές σας, εν γένει, πώς τους συλλαμβάνετε; Ποια τα χαρακτηριστικά τους;

Συνήθως πρώτα μου δημιουργείται η διάθεση να ασχοληθώ με ένα συγκεκριμένο θέμα και μετά πλάθω τους ήρωες που θα με βοηθήσουν να το εξερευνήσω. Τους δίνω τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το συγκεκριμένο θέμα και μετά τους αφήνω να δράσουν μόνοι τους. Ακούγεται περίεργο ίσως, όμως οι χαρακτήρες που πλάθεις, κάποιες φορές αυτονομούνται και πράττουν σύμφωνα με τον χαρακτήρα που τους έχεις εμφυσήσει και είναι εκείνοι που σε οδηγούν και όχι εσύ αυτούς.

-Τεχνητή νοημοσύνη και συγγραφή. Πώς βλέπετε αυτή τη σχέση;

Η συγγραφή για μένα είναι μια περιπέτεια, ένα ταξίδι, ένας τρόπος να διερευνήσεις ένα θέμα, να το αναλύσεις και να δεις πού σε οδηγεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στη συλλογή πληροφοριών. Δεν μπορεί να σου δείξει τον δρόμο, δεν μπορεί να οδηγήσει το ταξίδι, καθώς αυτό που διαθέτει είναι δεδομένα, αλλά όχι ανθρωπιά, ευαισθησία και φαντασία.

* Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Βαγγέλης Πολίτης Στεργίου, πρόεδρος Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών. Για τα μυθιστορήματα θα μιλήσουν ο Κωνσταντίνος Πουλάς – αν. καθηγητής Βιοχημείας στο Τμήμα Φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου συγγραφέας. Θα συντονίσει η Γιώτα Κοντογεωργοπούλου δημοσιογράφος-συγγραφέας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



