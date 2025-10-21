Παρουσιάζονται τα βιβλία της Αννης Παπαθεοδώρου την Τετάρτη 22 Oκτωβρίου στη Στέγη Γραμάτων «Κωστής Παλαμάς»

Η συγγραφέας Αννη Παπαθεοδώρου μιλάει στην «Π».

Παρουσιάζονται τα βιβλία της Αννης Παπαθεοδώρου την Τετάρτη 22 Oκτωβρίου στη Στέγη Γραμάτων «Κωστής Παλαμάς»
21 Οκτ. 2025 20:02
Pelop News

Με έξι μυθιστορήματα στο ενεργητικό της, η Αννη Παπαθεοδώρου θα βρίσκεται την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου (ώρα 19:00) στην Πάτρα και τη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» για την παρουσίαση του έργου της.

Με αφορμή την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το βιβλιοπωλείο «Γωνιά του Βιβλίου – Παπαχρίστου» και η «Ανεμος Εκδοτική» η συγγραφέας μιλά στην «Π» για τη μαγεία της γλώσσας, τη θεματική και τους ήρωες των βιβλίων της, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη.

 

-Σπουδάσατε οικονομικά και εργαστήκατε στον τραπεζικό τομέα. Αριθμοί και λέξεις πώς ταίριαξαν, ώστε να αρχίσετε να γράφετε;

Πιστεύω πως η γλώσσα είναι μαγική, όπως και οι αριθμοί. Η γλώσσα δεν διαφέρει από τα μαθηματικά. Είναι κι εκείνη μαθηματικά. Εχει κανόνες, λογική, συνέπεια. Εχει αρχή, μέση και τέλος. Εχει λόγο και σκοπό. Ετσι νομίζω πως ταίριαξαν στο μυαλό μου.

 

-Η προφητική, θα έλεγε κανείς, τριλογία σας «Ευτοπία» κάνει λόγο για έννοιες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, οι αξίες. Τι σας οδήγησε στο θέμα αυτό και πώς βλέπετε το μέλλον;

Ανήκω στη γενιά της μεταπολίτευσης, μια γενιά πολιτικοποιημένη και με ιδιαίτερη ευαισθησία για την ελευθερία και τη δημοκρατία, αφού είχαμε βγει από μία μαύρη για τη χώρα περίοδο, αυτήν της δικτατορίας. Στο θέμα αυτό, όμως, με οδήγησε η οικονομική κρίση, την οποία θέλησα να επεκτείνω στο μέλλον. Θέλησα να διερευνήσω πού θα μπορούσε να μας οδηγήσει η συνέχειά της και πού θα μπορούσε να φτάσει στην ακραία της μορφή. Ετσι έπλασα έναν δυστοπικό κόσμο, τον οποίο και προσπάθησα να διορθώσω. Επλασα, λοιπόν,και τον αντίποδά του, έναν κόσμο ιδανικό -την Ευτοπία. Το μέλλον διαφαίνεται δύσκολο, δυστυχώς. Ομως, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να παραιτηθούμε από την προσπάθεια και τον αγώνα να το διορθώσουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να το οραματιστούμε όπως μας αξίζει και να παλέψουμε για να το υλοποιήσουμε.

 

-«Η τέταρτη πλευρά» είναι το τελευταίο σας βιβλίο. Κι εδώ συνομιλείτε με τη σημερινή πραγματικότητα –θέματα κοινωνικά, πολιτικά και ανθρώπινα. Θεωρείτε πως η λογοτεχνία μπορεί (ή οφείλει) να λειτουργεί ως μορφή παρέμβασης;

Η λογοτεχνία πάντα είχε και πάντα θα έχει επιρροή στους ανθρώπους. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε φράσεις ή λόγια μεγάλων λογοτεχνών για να ενισχύσουμε τις απόψεις μας ή να υπερασπίσουμε τις ιδέες μας. Αυτό δείχνει τη δύναμή της. Αυτήν τη δύναμη οφείλει, κατά τη γνώμη μου, ο λογοτέχνης να τη χρησιμοποιεί προς όφελος της κοινωνίας. Εχει έναν τρόπο επικοινωνίας και, ακριβώς γι’ αυτό, οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες του κόσμου και με τα δικά του μέσα, που είναι τα έργα του, να δίνει ιδέες και λύσεις στα προβλήματά του.

-Τους ήρωές σας, εν γένει, πώς τους συλλαμβάνετε; Ποια τα χαρακτηριστικά τους;

Συνήθως πρώτα μου δημιουργείται η διάθεση να ασχοληθώ με ένα συγκεκριμένο θέμα και μετά πλάθω τους ήρωες που θα με βοηθήσουν να το εξερευνήσω. Τους δίνω τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για το συγκεκριμένο θέμα και μετά τους αφήνω να δράσουν μόνοι τους. Ακούγεται περίεργο ίσως, όμως οι χαρακτήρες που πλάθεις, κάποιες φορές αυτονομούνται και πράττουν σύμφωνα με τον χαρακτήρα που τους έχεις εμφυσήσει και είναι εκείνοι που σε οδηγούν και όχι εσύ αυτούς.

-Τεχνητή νοημοσύνη και συγγραφή. Πώς βλέπετε αυτή τη σχέση;

Η συγγραφή για μένα είναι μια περιπέτεια, ένα ταξίδι, ένας τρόπος να διερευνήσεις ένα θέμα, να το αναλύσεις και να δεις πού σε οδηγεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στη συλλογή πληροφοριών. Δεν μπορεί να σου δείξει τον δρόμο, δεν μπορεί να οδηγήσει το ταξίδι, καθώς αυτό που διαθέτει είναι δεδομένα, αλλά όχι ανθρωπιά, ευαισθησία και φαντασία.

 

* Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Βαγγέλης Πολίτης Στεργίου, πρόεδρος Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών. Για τα μυθιστορήματα θα μιλήσουν ο Κωνσταντίνος Πουλάς – αν. καθηγητής Βιοχημείας στο Τμήμα Φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Θεόδωρος Παπαθεοδώρου συγγραφέας. Θα συντονίσει η Γιώτα Κοντογεωργοπούλου δημοσιογράφος-συγγραφέας.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:14 Κίνδυνος για τη Μικρή Πρέσπα: Ραγδαία πτώση της στάθμης απειλεί τη βιοποικιλότητα
21:59 Νικολά Σαρκοζί: Δείτε το κελί που κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, τα συμβολικά βιβλία που έχει μαζί του ΦΩΤΟ
21:50 Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει δύο ακόμα σορούς ομήρων
21:44 Ο «πόλεμος» OpenAI – Google ξεκίνησε: Ο Altman ανακοίνωσε το ChatGPT Atlas
21:36 Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος: Σίγησε η φωνή που σημάδεψε γενιές Ελλήνων
21:23 Δημοσκόπηση MARC: Ανατροπές σε πολιτικά σενάρια, τι δείχνει για Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά
21:11 Ληστεία Λούβρο: Αμήθυτης αξίας τα κοσμήματα που εκλάπησαν, ιστορικής και συμβολικής αξίας
21:00 Μονάδα παραγωγής ζωοτροφών από την Ενωση Καλαβρύτων: Επένδυση εκσυγχρονισμού
20:53 Τζέι Ντι Βανς: Η εκεχειρία στη Γάζα εξελίσσεται καλύτερα από το αναμενόμενο
20:46 Σφίγγα ο 17χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα: «Θα μιλήσω μόνο στον ανακριτή»
20:38 Απογραφή ανελκυστήρων: Μόλις 1 στα 10 δηλωμένα ασανσέρ, τι πρόστιμα προβλέπονται για τους παράβατες
20:35 Εξελίξεις στην Παναχαϊκή, τίθεται θέμα προπονητή
20:27 Φάμελλος: «Αντισυνταγματική και ντροπιαστική η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη»
20:17 Συγκέντρωση έξω από τη Βουλή κατά της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ΦΩΤΟ
20:11 Ανδρουλάκης: «Εργαλειοποιείτε ένα σύμβολο ενότητας για να καλλιεργήσετε διχόνοια»
20:02 Παρουσιάζονται τα βιβλία της Αννης Παπαθεοδώρου την Τετάρτη 22 Oκτωβρίου στη Στέγη Γραμάτων «Κωστής Παλαμάς»
20:00 Ανεπίδεκτος μάθησης ο Τσίπρας
19:53 Τρόμος για τον Πάνο Ρούτσι: Καταγγέλλει ότι επιχείρησαν να τον χτυπήσουν με αυτοκίνητο
19:45 Βουλή: Έντονη αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
19:35 Δένδιας για Άγνωστο Στρατιώτη: «Πρέπει να μείνει σύμβολο ενότητας, όχι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ