Παρθενάκης στον peloponnisos FM: «Το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης βρήκε την χαμένη αίγλη»

Ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και έντονη συζήτηση για το παρόν και το μέλλον των ομάδων, στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» με καλεσμένο τον δημοσιογράφο από τη Θεσσαλονίκη Στέλιο Παρθενάκη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η δύσκολη περίοδος που περνά ο Προμηθέας, μετά την απομάκρυνση του προπονητή της ομάδας λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων. Μέχρι νεοτέρας, στον πάγκο βρίσκεται ο Μάριος Μπατής, με τη διοίκηση να εξετάζει τα επόμενα βήματα. Στη συζήτηση ακούστηκαν επίσης τα ονόματα του Μάκη Γιατρά που τελικά ανέλαβε πόστο στους «πορτοκαλί», ενώ δεν αποκλείεται το καλοκαίρι να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για έναν νέο, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Ακούστε αναλυτικά:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



