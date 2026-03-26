Πάσχα 2026 – Ακτοπλοϊκά: Πόσο κοστίζει η έξοδος για μια τριμελή οικογένεια στα νησιά

Οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις ανάλογα με τον προορισμό.

26 Μαρ. 2026 9:56
Pelop News

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κόστος της πασχαλινής εξόδου για το 2026 καταγράφουν τα στοιχεία της αγοράς, με το συνολικό ποσό για μια τριμελή οικογένεια (2 ενήλικες, 1 παιδί και αυτοκίνητο) να εξαρτάται άμεσα από την απόσταση και τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σύμφωνα με τα ενδεικτικά στοιχεία, οι κοντινοί προορισμοί παραμένουν πιο προσιτοί, ενώ τα νησιά της άγονης γραμμής και τα Δωδεκάνησα απαιτούν σημαντικό προϋπολογισμό.

Ενδεικτικά κόστη ανά προορισμό (Μετ’ επιστροφής)

Οι παρακάτω τιμές αφορούν οικονομική θέση για 2 ενήλικες, 1 παιδί (5-10 ετών) και 1 αυτοκίνητο:

Προορισμός Διαδρομή Συνολικό Κόστος
Κέρκυρα Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα 125,30€
Τήνος Ραφήνα – Τήνος 309,00€
Σκιάθος Βόλος – Σκιάθος 327,50€
Χανιά Πειραιάς – Χανιά 405,50€
Μυτιλήνη Πειραιάς – Μυτιλήνη 519,00€
Ρόδος Πειραιάς – Ρόδος 741,00€

Η Κέρκυρα (μέσω Ηγουμενίτσας) αναδεικνύεται ως ο πλέον προσιτός προορισμός, με το συνολικό κόστος για μια τριμελή οικογένεια με αυτοκίνητο να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, λίγο πάνω από τα 125 ευρώ. Στον αντίποδα, οι μακρινοί προορισμοί του Αιγαίου απαιτούν σημαντική οικονομική υπέρβαση. Η Ρόδος αποτελεί την ακριβότερη επιλογή της λίστας, με το κόστος να εκτοξεύεται στα 741 ευρώ, ενώ η Μυτιλήνη ακολουθεί με 519 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το ταξίδι προς το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα παραμένει μια ακριβή υπόθεση.

Στη «μεσαία» κατηγορία τιμών βρίσκονται προορισμοί όπως η Τήνος και η Σκιάθος, όπου το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 310 και 330 ευρώ, καθιστώντας τις Κυκλάδες και τις Σποράδες ελκυστικές επιλογές για όσους αναζητούν μια ισορροπία μεταξύ απόστασης και δαπάνης. Τέλος, τα Χανιά τοποθετούνται στο μεταίχμιο με κόστος περίπου 405 ευρώ, αναδεικνύοντας τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ακόμη και ανάμεσα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:16 Δυτική Αχαΐα: Ξεκινούν παρεμβάσεις στο δημοτικό οδικό δίκτυο με έργο 122.000 ευρώ
11:14 ΠΑΣΟΚ: Έκανε σποτ για το συνέδριό του το σαρδάμ Τασούλα με το «1981»
11:11 Αμπελόκηποι: Αστυνομικός τραυματίστηκε σε επέμβαση για ακούσια νοσηλεία 35χρονου
11:09 Θύελλα: «Απευθύνουμε κάλεσμα στους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών»
11:02 Γαύδος: Πήγαν για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου και εγκλωβίστηκαν στο νησί
11:00 Πάτρα: Στο προαύλιο με το στιλέτο -Στον ανακριτή σήμερα 16χρονος για συμπλοκή
10:56 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα που επιτέθηκε με μαγκούρα σε συμπολίτη του
10:52 Νεκρός ο διοικητής των Φρουρών της επανάστασης;
10:50 Παράταση αιτήσεων για Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία
10:44 Πάτρα: Το Πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων
10:43 Έκτακτη σύσκεψη για τον οδοντωτό, ο Κυρανάκης κάλεσε Περιφέρεια και δήμους
10:38 Τσίγκας για επιχορήγηση ΝΕΠ: «Ορατός ο κίνδυνος διακοπής δραστηριοτήτων»
10:33 Τραμπ: «Το Ιράν θέλει πολύ να κάνει συμφωνία, αλλά φοβούνται οτι θα τους σκοτώσουν»
10:32 SOS από τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας για το ενεργειακό κόστος
10:25 Ελληνας εφοπλιστής χορηγός των Νιού Γιόρκ Νικς
10:18 Που θα δείτε τις μάχες της Πολωνίας και τις Ιταλίας για τα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου
10:17 Συλλήψεις σε Πάτρα και Αίγιο για ναρκωτικά, ανάμεσά τους και μια ανήλικη
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:09 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: «Πρεσβευτής» για την ισότητα – Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση του “Gender Flagship”
10:00 Πάτρα: Ξεκινά το οικιστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ στον Ρηγανόκαμπο – Εκκαθάριση για 750 κατοικίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
