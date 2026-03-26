Πάσχα 2026 – Ακτοπλοϊκά: Πόσο κοστίζει η έξοδος για μια τριμελή οικογένεια στα νησιά

Σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κόστος της πασχαλινής εξόδου για το 2026 καταγράφουν τα στοιχεία της αγοράς, με το συνολικό ποσό για μια τριμελή οικογένεια (2 ενήλικες, 1 παιδί και αυτοκίνητο) να εξαρτάται άμεσα από την απόσταση και τη διάρκεια του ταξιδιού.

Σύμφωνα με τα ενδεικτικά στοιχεία, οι κοντινοί προορισμοί παραμένουν πιο προσιτοί, ενώ τα νησιά της άγονης γραμμής και τα Δωδεκάνησα απαιτούν σημαντικό προϋπολογισμό.

Ενδεικτικά κόστη ανά προορισμό (Μετ’ επιστροφής)

Οι παρακάτω τιμές αφορούν οικονομική θέση για 2 ενήλικες, 1 παιδί (5-10 ετών) και 1 αυτοκίνητο:

Προορισμός Διαδρομή Συνολικό Κόστος Κέρκυρα Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα 125,30€ Τήνος Ραφήνα – Τήνος 309,00€ Σκιάθος Βόλος – Σκιάθος 327,50€ Χανιά Πειραιάς – Χανιά 405,50€ Μυτιλήνη Πειραιάς – Μυτιλήνη 519,00€ Ρόδος Πειραιάς – Ρόδος 741,00€

Η Κέρκυρα (μέσω Ηγουμενίτσας) αναδεικνύεται ως ο πλέον προσιτός προορισμός, με το συνολικό κόστος για μια τριμελή οικογένεια με αυτοκίνητο να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, λίγο πάνω από τα 125 ευρώ. Στον αντίποδα, οι μακρινοί προορισμοί του Αιγαίου απαιτούν σημαντική οικονομική υπέρβαση. Η Ρόδος αποτελεί την ακριβότερη επιλογή της λίστας, με το κόστος να εκτοξεύεται στα 741 ευρώ, ενώ η Μυτιλήνη ακολουθεί με 519 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το ταξίδι προς το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα παραμένει μια ακριβή υπόθεση.

Στη «μεσαία» κατηγορία τιμών βρίσκονται προορισμοί όπως η Τήνος και η Σκιάθος, όπου το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 310 και 330 ευρώ, καθιστώντας τις Κυκλάδες και τις Σποράδες ελκυστικές επιλογές για όσους αναζητούν μια ισορροπία μεταξύ απόστασης και δαπάνης. Τέλος, τα Χανιά τοποθετούνται στο μεταίχμιο με κόστος περίπου 405 ευρώ, αναδεικνύοντας τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ακόμη και ανάμεσα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

