Πάσχα 2026: Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο στα καταστήματα

Σε ρυθμούς Πάσχα εισέρχεται η αγορά από την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, καθώς οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθήνας και Θεσσαλονίκης ανακοίνωσαν το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο. Τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, ενώ ανοιχτά θα παραμείνουν και την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου.

Το ωράριο στην Αθήνα

Στην πρωτεύουσα, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 21:00 τις καθημερινές της εορταστικής περιόδου και της Μεγάλης Εβδομάδας (έως και τη Μ. Πέμπτη). Το Σάββατο 4 Απριλίου θα λειτουργήσουν 09:00 – 16:00, ενώ την Κυριακή των Βαΐων το ωράριο διαμορφώνεται από τις 11:00 έως τις 16:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή η αγορά θα ανοίξει στις 13:00 και θα κλείσει στις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο η λειτουργία θα είναι από τις 09:00 έως τις 15:00.

Το ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν τις καθημερινές (2-3/4 και Μ. Δευτέρα έως Μ. Πέμπτη) με συνεχές ωράριο από τις 10:00 έως τις 21:00. Το Σάββατο 4 Απριλίου θα είναι ανοιχτά 10:00 – 18:00 και την Κυριακή των Βαΐων 11:00 – 18:00. Τη Μεγάλη Παρασκευή το ωράριο θα είναι 13:00 – 19:00 και το Μεγάλο Σάββατο 10:00 – 16:00.

Αργίες Πάσχα

Σημειώνεται ότι την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου), όλα τα εμπορικά καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά λόγω επίσημης αργίας. Η αγορά θα επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς από την Τρίτη 14 Απριλίου.

