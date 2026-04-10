Πάσχα 2026: Τετραήμερο «λουκέτο» στις τράπεζες, πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Κλειστά τα υποκαταστήματα από τη Μεγάλη Παρασκευή έως τη Δευτέρα του Πάσχα. Τι πρέπει να προσέξουν πολίτες και επιχειρήσεις

10 Απρ. 2026 8:45
Pelop News

Σε ρυθμούς εορταστικών αργιών οι τράπεζες, καθώς τα φυσικά υποκαταστήματα πρόκειται να παραμείνουν κλειστά για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, λόγω των αργιών του Πάσχα 2026, οι τράπεζες δεν θα λειτουργήσουν από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου) έως και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου).

Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών που απαιτούν φυσική παρουσία στα γκισέ. Αυτό περιλαμβάνει:

  • Καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών μέσω ταμείου.

  • Πληρωμές λογαριασμών και οφειλών σε φυσικά υποκαταστήματα.

  • Εξυπηρέτηση πελατών για τραπεζικά προϊόντα (δάνεια, κάρτες κ.λπ.).

Πώς θα εξυπηρετείται το κοινό

Παρά την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, οι πολίτες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν τις βασικές τους ανάγκες μέσω των εναλλακτικών δικτύων, τα οποία θα παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία:

  • ΑΤΜ: Για αναλήψεις, καταθέσεις και πληρωμές.

  • e-Banking & Mobile Banking: Για μεταφορές χρημάτων, πληρωμές λογαριασμών και διαχείριση καρτών.

  • Ψηφιακά Πορτοφόλια: Για καθημερινές αγορές.

Συστάσεις για έγκαιρο προγραμματισμό

Τραπεζικοί κύκλοι και αρμόδιοι φορείς συνιστούν στους καταναλωτές και τους επαγγελματίες να προγραμματίσουν εγκαίρως τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις πληρωμές με αυστηρές προθεσμίες, καθώς συναλλαγές που θα εκτελεστούν κατά το τετραήμερο των αργιών ενδέχεται να καταχωρηθούν στο σύστημα την Τρίτη 14 Απριλίου, η οποία αποτελεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά το Πάσχα.

