Πασχαλινή πράξη αλληλεγγύης από το ΕΡ.ΜΜ&ΕΕ Αράξου – Στήριξη στην «Κιβωτό της Αγάπης»

Με αφορμή το Πάσχα, τη γιορτή της αναγέννησης και της ελπίδας, το ΕΡ.ΜΜ&ΕΕ Αράξου προχώρησε τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 σε μια ακόμη ουσιαστική δράση κοινωνικής προσφοράς, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό του ρόλο στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης της Πολεμικής Αεροπορίας, συγκεντρώθηκε χρηματικό ποσό, ενώ παράλληλα συλλέχθηκαν είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία παραδόθηκαν στο φιλανθρωπικό σωματείο «Κιβωτός της Αγάπης», ενισχύοντας το σημαντικό έργο του.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ), τα μέλη της οποίας στήριξαν ενεργά την πρωτοβουλία, συμβάλλοντας στην επιτυχή υλοποίησή της.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο διαρκές κοινωνικό έργο της Μονάδας, η οποία συνεχίζει να στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δομές κοινωνικής φροντίδας, ιδίως σε περιόδους με έντονο συμβολισμό, όπως οι ημέρες του Πάσχα.

Με τέτοιες πρωτοβουλίες, αναδεικνύεται στην πράξη το κοινωνικό πρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων, ενισχύοντας τους δεσμούς αλληλεγγύης και προσφοράς προς την κοινωνία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



