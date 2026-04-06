Πασχαλινή πράξη αλληλεγγύης από το ΕΡ.ΜΜ&ΕΕ Αράξου – Στήριξη στην «Κιβωτό της Αγάπης»

Συγκέντρωση χρημάτων και ειδών πρώτης ανάγκης στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων της Πολεμικής Αεροπορίας

06 Απρ. 2026 14:55
Με αφορμή το Πάσχα, τη γιορτή της αναγέννησης και της ελπίδας, το ΕΡ.ΜΜ&ΕΕ Αράξου προχώρησε τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 σε μια ακόμη ουσιαστική δράση κοινωνικής προσφοράς, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό του ρόλο στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης της Πολεμικής Αεροπορίας, συγκεντρώθηκε χρηματικό ποσό, ενώ παράλληλα συλλέχθηκαν είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία παραδόθηκαν στο φιλανθρωπικό σωματείο «Κιβωτός της Αγάπης», ενισχύοντας το σημαντικό έργο του.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΧ), τα μέλη της οποίας στήριξαν ενεργά την πρωτοβουλία, συμβάλλοντας στην επιτυχή υλοποίησή της.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο διαρκές κοινωνικό έργο της Μονάδας, η οποία συνεχίζει να στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δομές κοινωνικής φροντίδας, ιδίως σε περιόδους με έντονο συμβολισμό, όπως οι ημέρες του Πάσχα.

Με τέτοιες πρωτοβουλίες, αναδεικνύεται στην πράξη το κοινωνικό πρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων, ενισχύοντας τους δεσμούς αλληλεγγύης και προσφοράς προς την κοινωνία.

